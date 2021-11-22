В Твери на литвечере поэт сыграл ноктюрн на гусаке от смесителя

Василий Васильев — скромный мужчина, приехавший на праздник из Рамешковского района Тверской области - не только поэт, но и музыкант. Фото: Любовь Абракадаброва

20 ноября в одном из тверских баров я и мои друзья-поэты организовали литературный вечер в рамках нашего совместного некоммерческого проекта «Балаган».

После того как основная программа мероприятия завершилась, на импровизированную сцену попросился выступить Василий Васильев - скромный мужчина, приехавший на праздник из Рамешковского района Тверской области. Когда ему предоставили слово, он начал тихо бормотать стихи своего авторства в микрофон, что не устроило завсегдатаев заведения.

Люди начали галдеть, освистывать подачу произведений. Тогда Василий решил продемонстрировать ещё один свой незаурядный талант: он достал из рюкзака балканскую двоянку, выполненную собственноручно, и заиграл прекрасную этническую мелодию. Эти звуки всех очаровали. В зале воцарилась трепетная тишина, которую украшала игра на «необыкновенной дудочке».

Также мастер продемонстрировал другие инструменты, выполненные им буквально из подручных материалов: жалейку из ствола бузины, бансу ри из бамбука, флейту из пластиковой трубки от теплицы, гемсхорн из рога коровы, тростянку из камыша.

В завершение на саксовистле из гусака от смесителя Василий исполнил старинную болгарскую колядку, которую поэты, отсылаясь к знаменитым строкам Владимира Маяковского «А вы ноктюрн сыграть могли бы на флейте водосточных труб?», прозвали ноктюрном.

Василий потом рассказал нам, что с 1991 года занимается сельским хозяйством, а в свободное от труда время увлекается литературой, музыкой и историей. В его коллекции не только удивительные самодельные музыкальные инструменты, но и монеты, осколки глиняной посуды, иконы и даже диалектные слова.