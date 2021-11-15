Поиск завершен ... на время: Останки 716 солдат и офицеров Красной армии обнаружили поисковики во время Вахты Памяти-2021 в Тверской области

В этом году Вахта Памяти завершена... Фото: VK/ПОИСКОВЫЙ ОТРЯД "ЗВЕЗДА", город ТВЕРЬ

«… снова разведка по боевым местам. Невыносимая жара, и только кроны деревьев могут дать хоть какую-то защиту от испепеляющего солнца. Каждая сотня метров даётся с трудом. Быстрей хочется добраться до ближайшего ручья или речки, раздеться, умыться и насладится прохладной водой и никуда не уходить. Но мы пришли не за этим...» - читаю отрывок из полевых заметок участника тверского отряда «Звезда». Написано этим летом… Война не закончена… Но этот, очередной сезон Вахты Памяти в Верхневолжье завершен.

В нашем регионе энтузиасты с конца 80-х годов 20 века каждый год по весне выдвигаются в леса, в поля, в грязь и пыль, чтобы искать останки погибших в боях с гитлеровцами советских солдат, проходить километры, втыкая в землю щуп, рыть землю и дожди, и в жару. Один из старейших поисковых отрядов в нашем регионе — это тверская «Звезда» (входит в состав Тверской областной общественной организации научно-исторического военно-патриотического центра «Подвиг).

«КП»-Тверь» пообщалась с командиром отряда Андреем Егоровым. В его отряде - 15 постоянно действующих бойцов, все взрослые мужчины. Плюс иногда еще присоединяются люди. Андрей рассказал, что в этом году поисковики его отряда нашли и подняли останки примерно 30 воинов.

- Хотя может быть и меньше, а может быть и больше, - уточнил Егоров. - Почему так говорю? Дело в том, что бывает так - взрывом могло раскидать и на сто метров бойцов, а потом точно определить, сколько их было трудно. Соответственно, найдем две бедренные кости - пишем: один боец…

По словам поисковика, за эту Вахту Памяти удалось установить личности четверых бойцов и найти потомков троих из них. Причем, родственников одного из павших солдат - нашего земляка Александра Никифорова из Ржевского района - нашли спустя после 11 лет после поднятия его останков.

- В этом году я все-таки вышел на родственников - внучатых племянников, которые сами тоже живут в Ржевском районе.

Во время поиска. Фото: VK/ПОИСКОВЫЙ ОТРЯД "ЗВЕЗДА", город ТВЕРЬ

Андрей также рассказал, что в мае в урочище Ржевского района «Звезда» вместе с местным отрядом «Память 29 Армии» (командир Сергей Петухов) нашли останки и солдатский (смертный) медальон:

- По хорошо сохранившейся в нем записке установили имя - Николай Фурлетов, 1905 год рождения, из Омской области, Молотовский район. В итоге нашли его родственников. Также мы связались с двоюродной сестрой погибшего в нашем краю командира пулемётного отделения Владимира Кучумова из Пермского края, города Чусовой. Отправили ей почтой найденные личные вещи солдата. Женщина была очень тронута, благодарила.

12 июня поисковики в Оленинском районе обнаружили останки семи солдат РККА. К сожалению, медальонов и подписных вещей найти не удалось. Бойцы лежали на краю поля в небольшой траншее в полном снаряжении и экипировке. Останки были переданы в хранилище в Оленино.

Результаты поиска. Фото: VK/ПОИСКОВЫЙ ОТРЯД "ЗВЕЗДА", город ТВЕРЬ

- В октябре с отрядами «Подвиг» и «Ополченец» из Твери, а также «Броня» из Мордовии в Зубцовском районе подняты останки одиночного солдата с читаемым медальоном, - поделился командир «Звезды». - Его звали Сергей Иванович Крайнов. 1909 года рождения, призван Ждановским РВК города Уфа. В адресе семьи указана Крайнова Наталья из Уфы…

Также в начале ноября бойцы отряда завершили работу над поднятием останков советского бомбардировщика Ер-2, который рухнул в районе Молодого Туда в Оленинском районе. Там также обнаружены останки воинов. «КП»-Тверь» недавно подробно писала об этом, но напомним имена погибших летчиков: майор Николай Лежейко (Орловская обл. г. Стародуб, ул. Свердловская, дом 31), капитан Александр Черновол (Киевская обл., Звенигородский р-н, с. Ольховец), старший сержант Николай Селихов (Орловская обл. Урицкий р-н, ст. Нарышкино), сержант Сергей Рябоконь (Турксибская ж.д. , ст. Кашта).

Мы спросили Андрея Егорова о том, с какими трудностями столкнулся отряд в этом году.

- Разве что с жарой летом, тяжело было вести поиск, копать, конечно, в такой зной, - ответил Андрей.

СПРАВКА КП

В 2021 году тверские поисковики обнаружили останки 716 солдат и офицеров Красной армии, было найдено 103 медальона и 18 именных вещей. Установлены имена 43 воинов, найдено 19 родственников. В 11 муниципалитетах в этом году захоронены останки 2245 красноармейцев.

Поисковая работа в Тверской области ведётся с 1988 года. За это время земле были преданы более 70 тысяч останков погибших защитников Отечества, установлено свыше 5100 имен без вести пропавших воинов.