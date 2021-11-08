Бомбил Берлин в 1941-м: в Тверской области поисковики подняли легендарный бомбардировщик Ер-2

Поисковикам пришлось сильно потрудиться над воронкой, оставшейся от падения бомбардировщика. Фото: предоставлено Павлом Мистровым

Эхо войны продолжает доноситься до нас. В Верхневолжье продолжают поднимать останки павших солдат, находят и самолеты. Вернее то, что от них осталось. Недавно несколько человек из тверского поискового отряда «Звезда» завершили работу над раскопом фрагментов сбитого и рухнувшего в Оленинском районе советского двухмоторного бомбардировщика Ер-2 (самолёт Ермолаева) с обратным типом крыла. Поисковики нашли не только фрагменты боевой машины, но и останки экипажа… И смогли установить имена погибших во время боевого вылета летчиков…

Ер-2

Вполне вероятно, что они за несколько дней до своей гибели в сентябре 1941 года успели нанести удар в самое сердце Третьего Рейха - Берлин. Забегая вперед сообщим, что этот самолет входил в состав 420 дальнебомбардировочного авиаполка, который участвовал в серии налетов на столицу Германии через месяц после вероломного нападения гитлеровских войск на СССР. Кто не в курсе, наши самолеты, несмотря ни на что, тогда летали бомбить Берлин с 7 августа по 5 сентября 2941-го. В том числе в серии налетов участвовали и дальние бомбардировщики Ер-2.

Этот Ер-2 сбили ночью 16 сентября уже в небе над Верхневолжьем.

- О том, что в Оленинском районе недалеко в лесу от Молодого Туда в войну упал самолет, нам рассказал один пожилой местный житель в 2020 году, когда мы с отрядом ездили туда на Вахту Памяти, - сообщил «КП»-Тверь» участник поискового отряда «Звезда» Павел Мистров. - Дедушка рассказал, что еще в детстве видел в лесу там большую воронку с многочисленными обломками самолета, на одном виднелась красная звезда. В итоге, в сентябре прошлого года он поехал с нами и показал в лесном массиве примерно в четырех километрах от Молодого Туда воронку, заполненную водой. Тогда я и мой брат Александр начали над ней работать.

Вот так выглядела воронка, заполненная водой. Фото: предоставлено Павлом Мистровым

По словам Павла, технику они не привлекали, воду вычерпывали ведрами, раскапывали вручную лопатами. В результате нашли фрагменты останков летчиков, куски амуниции, ремней, пряжек парашютной системы, краг, одежды, обуви, шлемофона, части деталей самолета.

- Там мало что уцелело, взрыв был мощный, даже двигатели по 700 кг каждый разворотило на маленькие куски, - пояснил Павел. - Выезжали туда и работали практически каждые выходные в сентябре-ноябре 2020-го и этой осенью. Вот только недавно, в первых числах ноября, закончили.

Воду из воронки вычерпывали ведрами. Фото: предоставлено Павлом Мистровым

Старания поисковиков дали результат. Они нашли фрагменты обоих двигателей с номерами 045-629 и 035-456, а также и сам номер самолета - 1850103, по ним с помощью историка военной авиации Бориса Давыдова на портале «Тризна» сумели установить с точностью в 100%, что это был за самолет и состав экипажа. Удалось установить и маршрут его последнего боевого вылета.

Фрагмент двигателя с номером. Фото: предоставлено Павлом Мистровым

15 сентября 1941-го Ер-2 незадолго до полуночи вылетел с аэродрома в Раменском под Москвой на бомбежку скопления войск и техники врага в районе железнодорожной станции в Пскове. Чуть позже полуночи был подбит то ли огнем из зенитки, то ли истребителем. От поражения снарядов противника противника и падения взорвался боекомплект бомбардировщика.

Вот имена погибших летчиков:

Николай Федорович Лежейко, командир самолета, майор, родился в городе Стародуб Орловской области в 1907 году;

Александр Климович Черновол, штурман, капитан, родился в селе Ольховец Киевской области в 1907 году;

Николай Ермолаевич Селихов, стрелок-радист, старший сержант, родился на станции Нарышкино в Орловской области в 1918 году;

Сергей Георгиевич Рябоконь, воздушный стрелок, сержант, родился на станции Кошта Турксибской железной дороги в 1921 году.

Поисковики надеются, что удастся найти их родственников. Пока они нашли только фотоснимки Лежейко и Черновола.

Николай Лежейко. Фото: предоставлено Павлом Мистровым

Александр Черновол. Фото: предоставлено Павлом Мистровым

Сейчас все найденные останки экипажа и фрагменты самолета находятся в спецхранилище в Оленино.

Останки экипажа планируется захоронить либо в на мемориальном воинском кладбище в самом Оленино, либо в Молодом Туде. Найденные остатки вещей летчиков будут переданы родственникам.

А на месте падения самолета и гибели экипажа установят памятный знак.

Схема боевых вылетов. Маршрут экипажа майора Николая Лежейко - в самом низу. Фото: предоставлено Павлом Мистровым

Найденный в воронке фрагмент. Фото: предоставлено Павлом Мистровым

Фрагмент двигателя самолета. Фото: предоставлено Павлом Мистровым

Фрагменты из воронки. Фото: предоставлено Павлом Мистровым

Братья Павел и Александр Мистровы - участники тверского поискового отряда "Звезда". Фото: предоставлено Павлом Мистровым

СПРАВКА «КП»

Ер-2 — советский дальний бомбардировщик, двухмоторный моноплан с крылом типа «обратная чайка». Всего было построено 462 экземпляра.

В августе и сентябре 1941 года самолёты Ер-2 и ТБ-7 принимали участие в серии авианалётов на столицу нацистской Германии город Берлин.

Дальность полета: 5 500 км

Максимальная скорость: 420 км/ч

Длина: 16 м

Масса: 10 460 кг

Конструктор: Владимир Григорьевич Ермолаев.