Коронавирус в Твери, последние новости на 15 ноября 2021: Санавиация помогает пациентам с ковидом и последний в году матч ФК "Тверь"

Врачи санавиации помогли девяти пациентам с тяжёлым течением ковида, а на матч пускали без QR-кодов. Фото: Иван МАКЕЕВ / пресс-служба ФК «Тверь»

Последние новости о коронавирусе в Твери на 15 ноября 2021 года.

Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 82 265 случаев заражения (+399 за сутки).

Выздоровели 69 338 пациентов (+427 за сутки).

На карантине - 10 979 человек (- 35).

Умерли 1948 человек (+7).

Таковы данные оперштаба региона.

Прививку сделали 515 378 человек, за последние сутки – 1528 граждан.

Статистика коронавируса в Тверской области на 14 ноября 2021. Графика: Yandex.ru

Лидирует в регионе по заболеваемости с начала пандемии Тверь. В областной столице всего зафиксировано 28 731 случай заражения коронавирусом (+159 заразившихся за сутки).

Также среди лидеров по числу заболевших:

Конаковский район - 6360 (+41),

Ржев - 4645 (+29),

Калининский район - 3756 (+17),

Вышневолоцкий городской округ - 3404 (+12),

Торжок - 2688 (+13),

Кимры - 2487 (+11).

Распространение коронавируса в Тверской области на 14 ноября. Фото: ПТО

В Тверской областной клинической больнице подвели итоги работы санавиации за прошедшую неделю. За семь дней бригады выполнили 18 санитарных рейсов - 11 в районы области и 7 по Твери. Немалую долю составляли вызовы к пациентам с коронавирусом.

9 пациентов с тяжёлым течением коронавирусной инфекции были эвакуированы в инфекционные госпитали областной больницы и городской больницы №6. Специалисты отделения экстренной и плановой консультативной помощи выполнили две операции, одну из них - пациенту с ковидом.

Болельщики смогли посетить последний в этом году матч ФК "Тверь". Игра с одинцовским футбольным клубом "Красава" состоялась в Москве на стадионе "Лужники". Пускали без QR-кодов, кроме того матч транслировался онлайн - посмотрели все желающие. Игра первенства Олимп-ФНЛ-2 (группа 2) закончилась нулевой ничьёй. В итоге у нашей команды после 18 матчей - 12 побед, пять ничьих и всего одно поражение. Тверь уходит на перерыв с 41 очком и в ранге лидера первенства.

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