ФК "Тверь" сыграл вничью с командой популярного блогера

Последний матч года наши футболисты сыграли в Москве. Фото: пресс-служба ФК «Тверь»

ФК "Тверь", который пока так и не переименовали в "Волгу", уходит на перерыв с 41 очком и в ранге лидера первенства Олимп-ФНЛ-2 (группа 2). Сегодня в Москве команда сыграла в нулевую ничью с ФК "Красава" - клубом известного блогера Евгения Савина.

В первом тайме тверская команда владела преимуществом, но после перерыва соперник сумел перевернуть игру. У "Красавы" было несколько очень опасных моментов, однако и наши ребята могли забить под занавес матча после удаления игрока савиновского клуба.

В самом конце игры было подозрительное падение игрока "ФК "Тверь" в штрафной соперника. Показалось, что упал он не по своей воле, и это пенальти. Однако судья не поставил одиннадцатиметровый. Проходивший под дождем матч так и закончился со счетом 0:0.

В итоге у нашей команды после 18 матчей - 12 побед, пять ничьих и всего одно поражение. Достойный результат и заслуженное первое место. А больше всего голов в клубе в этом сезоне забил полузащитник Игорь Турсунов - девять.