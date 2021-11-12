На кладбище в Лебедево проведут работы по благоустройству: администрация Твери прокомментировала ситуацию с ужасным состоянием дороги некрополя

Ужасная дорога на Лебедевском кладбище. Фото: VK/Семен Буденный/Полина Принцева/коллаж

Недавно мы сделали публикацию о том, что проходящая по кладбищу в Лебедево под Тверью дорога превратилась в грязевое месиво. На это с начала ноября указывали и жаловались тверичане.

Приезжающие на кладбище проведать могилы родных и близких люди ужасались: дорогу разворотило и размыло, а грязь подступает прямо к оградам захоронений. В общем, проехать и пройти проблематично.

- Приехали к родным и не можем даже подойти к могиле по краю, - поделилась с нашими коллегами-журналистами одна девушка. - Сделана дорога, которую не асфальтировали, по ней ездят в том числе крупногабаритные машины.

Девушка отметила, что грузовики снесли несколько оград и разворотили дорогу полностью.

Как мы уже писали, ситуацию усугубляет то, что на кладбище в секторе, где проходит дорога, похоже, совершенно не предусмотрена и не обустроена никакая система водоотвода. А между тем Лебедевское кладбище - один из крупнейших действующих некрополей Твери.

«КП»-Тверь» направила по этому вопросу официальный запрос в горадминистрацию.

Вот что ответила администрация Твери:

- Указанная в запросе дорога используется преимущественно сотрудниками кладбища для установки могильных сооружений. Для проезда траурных процессий предусмотрено несколько проездов. В настоящее время идёт подготовка к работам по их благоустройству: отсыпке асфальтобетонным гранулятом. Произвести их можно будет с наступлением благоприятных погодных условий.

Что ж, посмотрим, как со временем изменится ситуация. Пока же гражданам придется преодолевать путь к могилам родных по грязи. Однако скоро зима, грязь подмёрзнет, добираться станет легче.