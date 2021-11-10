К могилам не пробраться: На кладбище в Лебедево под Тверью дорога превратилась в месиво

Дорога на кладбище - в ужасном состоянии. Фото: VK/Семен Буденный/Полина Принцева/коллаж

С начала ноября в тверских соцсетях раздаются жалобы на то, что на кладбище в Лебедево под Тверью затруднен путь до могил почивших родных и близких людей. Там совершенно не благоустроена дорога, пересекающая некрополь.

Дожди, а также проезжающие там грузовики превратили проходящую по кладбищу грунтовую дорогу в месиво грязи. Более того, там почти что болото.

- Вот такой последний путь ждет усопших в Лебедево. В каждом сантиметре дороги проглядывается забота государства о людях, которые всю жизнь платили налоги... - с горечью пишет в соцсети один пользователь под ником Семен Буденный.

Граждане указывают на то, что дорогу разворотило и размыло настолько, что грязь подступает прямо к краю оград захоронений.

Недавно видео ужасной дороги на кладбище предоставила нашим коллегам из ТИА одна девушка. Она приехала, чтобы поухаживать за могилой родных людей.

- Приехали к родным и не можем даже подойти по краю, - поделилась она впечатлениями. - Сделана дорога, которую не асфальтировали, по ней ездят в том числе крупногабаритные машины.

Девушка отметила, что грузовики снесли несколько оград и разворотили дорогу полностью.

Добавим, что ситуацию усугубляет то, что на кладбище в секторе, где проходит дорога, похоже, совершенно не предусмотрена и не обустроена никакая система водоотвода.

Лебедевское кладбище - один из крупнейших действующих некрополей Твери. Погост располагается за пределами города, рядом с одноименным поселком Лебедево. Площадь, которую занимает мемориальный комплекс, составляет более 60 гектар. Там расположены сотни могил. Логично было бы провести на кладбище хоть какое-то благоустройство дороги.

«КП»-Тверь» обратилась за комментариями в горадминистрацию, направила официальный запрос. Ждем ответа.