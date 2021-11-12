Гонконгский грипп в Тверской области: Чем опасен и как защитить себя и ребёнка

В регионе уже двое детей заразились гонконгским гриппом. Фото: Кристина БРАЖНИКОВА

В Тверскую область пришёл грипп - специалисты регионального Роспотребнадзора сообщили, что в начале ноября у двух детей был диагностирован штамм так называемого гонконгского гриппа - Н3N2. Оба ребёнка были от гриппа не привиты, отметили специалисты.

«КП»-Тверь» связалась с главным эпидемиологом Минздрава Тверской области Александром Раздорским, чтобы выяснить, чем опасен гонконгский грипп и как от него спастись.

НЕПОБЕДИМЫЙ ГОНКОНГСКИЙ ГРИПП

О том, чтобы был повержен гонконгский грипп, мечтал в своё время даже Высоцкий: помните его «Балладу об уходе в рай»? В 60-е годы прошлого века этот грипп наделал дел: невероятно заразная инфекция косила людей практически по всему миру.

- Это, конечно, уже другой грипп. Штамм его назван традиционно по месту обнаружения. Это грипп А разновидности H3N2 «Гонконг», но он отличается от того, что был в 60-е годы, - объясняет Александр Раздорский. - Мир помнит несколько пандемий гриппа: гонконгский, испанка, которая поразила всю Европу в начале ХХ века, русский грипп в 70-х годах. Но сейчас у нас нет угрозы пандемического распространения гриппа.

Грипп, угрожающий здоровью тверичан сегодня, - сезонный. К нам пришли штаммы из Южного полушария. Вирус циркулирует по планете предсказуемо, отмечает доктор. Осенью к нам приходят те штаммы, что фиксировались летом в Южном полушарии. Поэтому каждый год и удаётся точно рассчитать, как обновить вакцину, чтобы она работала именно против актуальных штаммов.

ПРИВИВКА ПРОТИВ «ГОНКОНГА»

При этом вакцинация от гриппа, особенно вакцинация детей, идёт у нас, мягко говоря, вяло. Мамы повально пишут отказы от прививки в школах и детских садах. Это, конечно, вызывает недоумение. Ведь вакцины от гриппа разработаны очень давно. Практика их применения отработана долгими годами.

- С применением массовой вакцинации от гриппа населения страны заболеваемость гриппом, по сравнению с 90-ми годами, уменьшилась в 60 раз! Вакцина против гриппа, которая применяется у детей, абсолютно безопасна: она не содержит консервантов, в ней нет живого вируса. Она не вызывает заболевания гриппом и каких-либо осложнений, - в очередной раз втолковывает Александр Раздорский. - А вот сама болезнь опасна. В первую очередь, своими осложнениями и выраженным тяжёлым течением. Поэтому отказ от прививки опрометчив и неразумен.

ПЕРЕПУТАТЬ ГРИПП И КОРОНАВИРУС ОПАСНО!

- Когда родители пишут отказ от прививки, они подвергают ребёнка опасности. Штаммов, которые циркулируют у нас в этом году, не было в прошлом и позапрошлом годах. Поэтому организм к ним не подготовлен, - говорит Александр Раздорский.

Сегодня не та ситуация, когда можно отказываться от прививки от гриппа, убеждён врач. Опасен не только сам вирус, но и возможность спутать его с коронавирусом.

- Ярких специфических симптомов, которые отличали бы грипп от ковида, нет. Единственное отличие: грипп может начинаться чуть более остро, чем коронавирус, - уточняет Александр Раздорский. - Поэтому мы настоятельно рекомендуем и взрослым и детям привиться от гриппа. Лечение ковида и гриппа отличается. Если лечить грипп тем, чем лечат коронавирус, ситуация может усугубиться.

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ЗАБОЛЕЛ

Актуальные штаммы гриппа, в том числе гонконгский грипп, показывают классическую вирусную картину: острое начало с резким подъёмом температуры, слабостью, болью в мышцах и головной болью. Осложнения грипп может давать не только на органы дыхания, но и на все другие органы и системы организма. Поэтому если кто-то в семье заболел, действовать нужно разумно.

- Температуру до 38 градусов не сбивайте, применяйте обильное питьё. При подъёме температуры выше 38 градусов следует сбить её жаропонижающими препаратами, - советует эпидемиолог. - Ни в коем случае не принимайте антибиотики самостоятельно. Они применяются только по особым показаниям и должны быть назначены специалистом.

Если симптомы сохраняются более одного-двух дней или состояние ухудшается, следует обратиться к врачу. Самолечение как коронавируса, так и гриппа очень опасно.

ЧЕМ ПРИВИТЬСЯ

Сделать прививку от гриппа ещё не поздно, вакцинация в Тверской области продолжается. Вакцина на складах есть в достаточном количестве, в ближайшее время должна поступить ещё одна партия.

В нынешнем эпидемическом сезоне нас прививают двумя вакцинами: «Ультрикс Квадри» и «Совигрипп». Обе они защищают от гриппа А (H3N2) «Гонконг» и других актуальных штаммов. Отличие вакцин лишь в содержании информации об одном штамме гриппа B. В «Ультриксе» она есть, в «Совигриппе» - нет. Но, как отмечает врач, этот штамм на территории региона пока не фиксировался. Детей прививают «Ультриксом Квадри».

Чтобы записаться на прививку, обратитесь в регистратуру своей поликлиники. Берегите себя и будьте здоровы!