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Общество10 ноября 2021 16:29

В Тверской области двое непривитых детей заразились гонконгским гриппом

Также выявлено 8,9 тыс заболевших ОРВИ
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
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Двое детей заболели гриппом

Двое детей заболели гриппом

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Тверской области, по данным регионального Управления Роспотребнадзора, в начале ноября выявлено 8,9 тысяч случаев заболевания ОРВИ. Цифра ниже эпидпорога на 0,14%.

Прививку от гриппа сделали более 209 тыс. человек, в том числе более 91 тыс. детей.

- За прошедшую неделю зарегистрировано два лабораторно подтвержденных случая заболевания гриппом (Н3N2) у непривитых детей до 14 лет, - сообщили в Роспотребнадзоре.

Грипп H3N2 или гонконгский грипп относится к вирусам гриппа типа А, может спровоцировать пневмонию, менингит, бронхит, воспаление пазух носа, отит, а также усложнить протекание хронических заболеваний.

Специалисты призывают при первых признаках гриппа: высокой температуре тела, ломоте и слабости сразу же обращаться к врачу.