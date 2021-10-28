В Тверской области будет музей вертолётов, в котором уже поселился один киногерой

В будущем музее уже есть экспонаты с историей. Фото: Алексей Черепнов

Многим известно, что одним из красивейших и интереснейших городов Центральной России является Торжок. Он привлекает туристов своей старинной архитектурой, связанной с ним историей жизни Пушкина. Но не секрет, что в городе базируется одна из лучших пилотажных вертолетных групп России «Беркут». При этом в Торжке создается и частный музей вертолетов. В нем даже есть вертолет из известного российского блокбастера.

«КП»-Тверь» связалась с инициатором создания этого музея - местным предпринимателем и политиком Алексеем Черепновым. Организацией музея занимается возглавляемая им НКО «Наследие Торжка».

Как выяснилось, Алексей - сам в прошлом вертолётчик.

- Я летал немного - четыре года, в отличие от моего отца Игоря Валентиновича. Он дважды был в Афгане, участвовал как вертолетчик в ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС. Мой брат Александр, который сейчас в основном занимается ремонтом будущих экспонатов музея, тоже летчик вертолетов. Мы все военные летчики, - рассказал Алексей.

Сейчас он возглавляет предприятие в Торжке, это тоже помогает ему реализовывать идею создания частного вертолетного музея. Дело-то весьма затратное.

Алексей рассказал, что в будущем музее уже есть три экспоната: три винтокрылые машины.

- Одна из них - Ми-2. На таком летал герой Кикабидзе в фильме «Мимино». Есть Ми-8. Этот вертолет участвовал в съемках фильма-катастрофы «Огонь» с участием Хабенского. После съемок вертолет хотели распилить, но так получилось, что мы его забрали. Над третьим экспонатом - Ми-6 - сейчас трудится мой брат Александр. Вертолет тоже хотели распилить, но на нас вышла инициативная группа во главе с дочерью конструктора - создателя вертолетов Ми - Михаилом Милем, - рассказал Алексей Черепнов.

Доставили Ми-6 в Торжок не без приключений. По словам Алексея, винтокрылую машину на въезде арестовали и некоторое время держали у себя на стоянке сотрудники Госавтоинспекции. Но все-таки вернули.

Алексей отметил, что создаваемый музей будет интерактивным.

- Мы будем показывать, как вертолет готовится к взлету, пускать посетителей внутрь, там можно будет увидеть работающую аппаратуру вертолета.

- Когда же откроется частный музей вертолетов в Торжке?

- Пока трудно сказать, это дело не быстрое. Через год, не раньше, думаю, - ответил Алексей.