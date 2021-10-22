QR-коды в Твери: Как получить, кого будут пропускать в торговые центры, в каком случае код не потребуется

Этот код - теперь ваш пропуск в мир шоппинга и развлечений. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Из-за шквального роста заболеваемости коронавирусом и нежелания некоторых делать прививку с 25 октября в крупные торговые и развлекательные центры Тверской области пропускать будут только при предъявлении QR-кода вакцинированного или QR-кода переболевшего коронавирусом. Эта мера вызывает много вопросов, ответить на которые постаралась «КП»-Тверь».

КАК ПОЛУЧИТЬ QR-КОД ВАКЦИНИРОВАННОГО

QR-код всем вакцинированным от коронавируса высылают в личный кабинет на «Госуслугах». Для этого на сайте нужно не просто зарегистрироваться, а иметь подтверждённый аккаунт (подтвердить его можно в МФЦ или через ваше банковское приложение).

Свой код можно скачать на телефон, чтобы предъявить по требованию, или перенаправить себе на электронную почту.

КАК ПОЛУЧИТЬ QR-КОД ПЕРЕБОЛЕВШЕГО КОРОНАВИРУСОМ

Чтобы получить сертификат переболевшего ковидом с QR-кодом, также нужна регистрация на «Госуслугах». Этот документ будет доступен автоматически, если болезнь официально подтверждена врачами и имеется соответствующая медицинская справка.

МОЖНО ЛИ ПРОЙТИ ПО ЧУЖОМУ QR-КОДУ

При сканировании QR-кода у вас должны попросить паспорт, чтобы подтвердить личность, то есть доказать, что этот код ваш. Носите паспорт с собой. Ну или другое удостоверение личности.

У МЕНЯ НЕТ РЕГИСТРАЦИИ НА «ГОСУСЛУГАХ» и QR-КОДА

Как сообщили на горячей линии Минздрава Тверской области (122), QR-код в этом случае может заменить сертификат о вакцинации, который вам выдали после прививки (или справка о перенесённом не более полугода назад коронавирусе). Справка с анализом на антитела QR-код не заменит.

Кстати, зарегистрироваться на «Госуслугах» вам могут помочь в МФЦ. Специалисты вас зарегистрируют, предоставят доступ к личному кабинету, восстановят пароль, если вы его забыли. Возьмите с собой паспорт и СНИЛС.

QR-КОД ЕСТЬ, НО НЕТ СМАРТФОНА ИЛИ ПЛАНШЕТА

Владельцы кнопочных телефонов могут просто распечатать свой QR-код и предъявлять его в таком виде. Если вы не можете распечатать код сами или с помощью родных и знакомых, обратитесь в МФЦ.

МНЕ НЕЛЬЗЯ ДЕЛАТЬ ПРИВИВКУ ПО МЕДИЦИНСКИМ ПОКАЗАНИЯМ

Если это действительно так, у вас должна быть выданная врачом справка - медотвод от вакцинации. Предъявляйте справку вместо QR-кода - вас обязаны пропустить.

КАК БУДУТ ПРОПУСКАТЬ ДЕТЕЙ

По информации Правительства Тверской области, для детей и подростков до 18 лет посещение крупных объектов торговли и торгово-развлекательных центров с введением QR-кодов возможно лишь в сопровождении взрослых, которые имеют QR-код. С ребёнка при этом ничего не попросят - справки и ПЦР-тесты не нужны.

QR-КОД ДОЛЖЕН БЫТЬ, НО ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ ПУСТ

Обращайтесь в ту организацию, где вам делали вакцинацию или где вы проходили лечение от коронавирусной инфекции. Возможно, там не внесли вас в базу данных или вкралась какая-то ошибка. Её обязаны исправить.

КТО И КАК БУДЕТ ЗАНИМАТЬСЯ ПРОВЕРКОЙ QR-КОДОВ

Согласно Постановлению губернатора Тверской области от 17 марта 2020 года № 16-пг «О введении режима повышенной готовности» (с изменениями на 23 июня 2021 года), предприниматели – владельцы торговых и развлекательных объектов – обязаны обеспечить соблюдение работниками и посетителями специального режима допуска в помещения. Из этого можно сделать вывод, что проверку кодов должны организовать именно владельцы ТЦ.

Отсканировать QR-код можно при помощи любого современного смартфона или планшета, отдельное оборудование приобретать не обязательно. Однако основная загвоздка пока не в этом. Как сообщили «КП»-Тверь» в администрации одного из крупных торговых центров, для проверки кодов не хватит человеческих ресурсов. Поток покупателей огромен, и имеющийся штат рискует не справиться с такой задачей.

ПОКУПКА ПОДДЕЛЬНОГО СЕРТИФИКАТА О ВАКЦИНАЦИИ

Отдельно отметим, что за изготовление, приобретение и использование поддельного сертификата о вакцинации или QR-кода, как и других медицинских документов, предусмотрена уголовная ответственность.

За подделку и сбыт сертификата о вакцинации предусмотрено максимальное наказание - до двух лет лишения свободы, а за покупку и хранение документа - до одного года. Кроме того, если обладатель фальшивого сертификата окажется источником коронавирусной инфекции, ему, в зависимости от тяжести последствий, может грозить крупный штраф или исправительные работы. А в случае если заражённый им человек умрёт - до пяти лет лишения свободы.