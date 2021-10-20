«Хочу, чтобы люди перестали пить и хулиганить»: О своей работе рассказал народный участковый Тверской области Владимир Абдурахманов

Народный участковый Тверской области живёт и работает в Осташкове. Фото: УМВД по Тверской области

В больших городах мало кто узнаёт своего участкового в лицо. Другое дело города маленькие. Здесь многие жители знают даже личный телефонный номер участкового уполномоченного и не стесняются к нему обращаться - по поводу и без.

Возможно, именно поэтому участковый из знаменитого селигерского города Осташкова победил в тверском региональном этапе конкурса «Народный участковый - 2021». За майора полиции Владимира Абдурахманова жители его участка отдали 2755 голосов. И вскоре ему предстоит побороться за звание самого народного участкового страны - во всероссийском финале конкурса.

Владимир Абдурахманов - майор полиции, в органах работает 13 лет. Фото: УМВД по Тверской области

Но об этом чуть позже. Пока же «КП»-Тверь», которая традиционно поддерживает конкурс «Народный участковый», решила побеседовать с Владимиром Абдурахмановым, чтобы узнать, кто он - лучший участковый региона.

Майор из Осташкова

Владимиру Абдурахманову 33 года. На службу он поступил тринадцать лет назад, когда полиция ещё называлась таким родным уху каждого алкоголика и тунеядца словом «милиция». В должности участкового уполномоченного Владимир трудится с 2017 года. Успел стать майором - среди его коллег, также принимавших участие в региональном голосовании, в таком звании больше никого не было - лейтенанты и капитаны. На вопрос, как так вышло, отвечает скромно:

- По выслуге лет получилось, тринадцать лет работаю - дослужился.

Народный участковый Тверской области живёт и работает в Осташкове. Его участок - живописная северная часть города, включающая природный заповедник - остров Кличен, речной вокзал, Житенный монастырь.

Владимир женат, воспитывает сына Ярослава, мальчишке сейчас семь. Супруга Светлана особенно болела за победу мужа: агитировала в соцсетях голосовать за него, поддерживала.

О своей победе в региональном этапе конкурса Владимир узнал ночью, когда остановили голосование.

- Как отреагировали?

- Никак поначалу - спать очень хотелось! - смеётся победитель. - Но рад, рад, конечно.

Обычный день участкового Абдурахманова

- Ой, вы извините, может, мы потом договорим? - прерывает вдруг разговор Владимир. - У нас тут тревогу объявили.

Спешно прощаемся. Утренний разговор удалось продолжить лишь в обед.

- По какому поводу тревогу объявляли?

- Учения внеплановые.

- Как прошло?

- Врагов всех победили, - опять смеётся полицейский. - Простите, рассказать ничего не смогу - закрытая информация.

Учения - дело не ежедневное. Обычно день участкового из Осташкова начинается с обхода жителей по принятым от них заявлениям: о жуликах, хулиганах, шумных соседях, буйных и пьяницах.

- Разбираюсь с заявлениями, общаюсь с людьми, устанавливаю доверительные отношения, совершаю обходы, профилактические беседы с хулиганами веду, рассказывает Владимир. - Люди у нас в городе, кстати, очень бдительные. В нашей работе это и самое сложное, и самое ценное - общение с людьми.

Каждый день участкового начинается с обхода граждан по их заявлениям. Фото: УМВД по Тверской области

Что до ненадёжных элементов, их перевоспитание тоже лежит на плечах участкового. Работа эта, правда, сродни сизифову труду:

- Они как начинали с детства ещё хулиганить, так и сегодня продолжают. Если из десяти человек двое перевоспитаются, уже неплохо. Но в основном очень сложно что-то объяснить людям, если их, кроме стакана водки, больше ничего не интересует… Успокоятся, неделю-две нормально поживут, кто-то и на работу устроится, а потом опять выпьют - и всё по новой.

Кино и жизнь

О работе полицейских большинство знает из новостных сводок да «ментовских» сериалов. Бывает, смотрит их и Владимир:

- Это сказки, конечно, по большей части. Но бывают и близкие к жизни ситуации. Жене, случается, объясняю, почему именно так герои фильма поступили. В сериалах вот только совсем не показывают тот объём ежедневной бумажной работы, который мы выполняем.

- Много времени занимает?

- Процентов сорок рабочего времени. Если не больше. Зависит от количества заявлений. По каждому сообщению от граждан проводится проверка, всё это оформляется, в том числе ответ заявителю. В кино такого нет - кому это интересно?

По всему видно: к своей профессии участковый Владимир Абдурахманов относится абсолютно адекватно - есть место и романтике, и рутине, куда деваться. Менять работу он не намерен:

- Столько лет уже здесь. Без этого себя как-то и не представляю.

- А если сын захочет по вашим стопам пойти?

- Он недавно фуражку мою нацепил и говорит: «Буду участковым!» Но это же ребёнок: сегодня участковый, завтра пожарный. Мне хочется, чтобы военным стал. Но если вдруг решит в полицию пойти, возражать не буду, помогу во всём.

Рыбалка и постапокалипсис

Хорошо отдохнуть после нервной работы участкового - не грех. Тем более что рядом для этого есть всё: природа, Селигер под боком - рай для рыбака.

- Все спрашивают, но я не рыбак совсем, не моё это, - удивляет Владимир. - Осенью и зимой все выходные дома провожу, с семьёй. А летом, конечно, с друзьями в походы с палатками ходим.

- А хобби?

- Книги читаю.

- Неужели детективы?

- Ну уж нет - детективов и расследований на работе хватает. Постапокалиптическую фантастику люблю! Сейчас читаю книги из вселенной «Метро-2033» (российская книжная серия, которая продолжает идею постапокалиптического романа Дмитрия Глуховского «Метро 2033». - Ред.). Слышали, может быть? Страшно это всё на самом деле: что было бы, если бы завтра случилась ядерная война…

Майор из Осташкова любит читать и не очень любит рыбалку. Фото: УМВД по Тверской области

Поменьше хулиганов…

Бытует мнение, что из-за всякой мелочи типа кражи тысячи рублей из кармана в полицию и идти не стоит - кто захочет из-за ерунды бегать…

- Ошибочное мнение, - спокойно отвечает Владимир на провокационный вопрос. - Обращаться нужно! Большая часть таких преступлений у нас раскрывается. Сейчас по всему городу камеры стоят, в магазинах любых. Ту же самую кражу раскрыть не составляет труда. Конечно, абсолютно все преступления раскрыть невозможно. Но помочь вам всегда постараются.

-А что бы вы хотели пожелать в своей работе для себя? Или для жителей вашего участка?

- Поменьше хулиганов! И чтобы перестали они употреблять спиртное. Как-то так.

Голосуем за нашего народного участкового

Голосование за народного участкового-2021 будет организовано с 1 по 10 ноября на нашем сайте kp.ru. Награждение победителя и призёров федерального этапа пройдёт в Москве, в Министерстве внутренних дел, в канун Дня участкового уполномоченного полиции, который отмечается 17 ноября.

Пожелаем Владимиру Абдурахманову удачи и поддержки жителей!