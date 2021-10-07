Выбираем «народного» участкового Тверской области: Стартовал региональный этап Всероссийского конкурса

Голосование за народного участкового Тверской области открыто! Фото: Олег ЗОЛОТО

Народный - значит лучший! Это утверждение на сто процентов справедливо, если речь идёт об участковых уполномоченных, работающих с людьми и охраняющих наш покой. 7 октября в Тверской области стартовал второй отборочный этап Всероссийского конкурса «Народный участковый-2021». Нам с вами предстоит выбрать самого «народного» участкового региона - финалиста Всероссийского конкурса от Верхневолжья.

По итогам первого (муниципального) этапа народным голосованием были определены 11 участковых, которые продолжают борьбу дальше. Победитель или победительница (среди претендентов есть девушка) будет представлять Тверскую область на финальном этапе в Москве.

КАК ГОЛОСОВАТЬ

Голосование за народного участкового Тверской области открыто на сайте регионального Управления МВД. Оно завершится 16 октября в 23:59. Отдать голос можно только за одного участкового и только один раз с одного IP-адреса! Но вот вам подсказка: проголосуйте за своего претендента с домашнего компьютера, с телефона (через мобильный интернет) и с ПК на работе - три голоса уже есть. Подключайте к голосованию друзей и знакомых.

ФИНАЛ

Абсолютного победителя конкурса, «народного участкового РФ-2021», определят в ноябре тоже народным голосованием. Награждение победителя и призёров федерального этапа пройдёт в Министерстве внутренних дел России в канун Дня участкового уполномоченного полиции, который отмечается 17 ноября.

Напомним, конкурс «Народный участковый» традиционно проходит при поддержке «Комсомолки». На сайте kp.ru также будет организовано финальное голосование. Оно состоится с 1 по 10 ноября.

ПРЕТЕНДЕНТЫ ОТ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

На сайте областного УМВД можно посмотреть подробную информацию о наших конкурсантах. За звание «народного» (а значит, лучшего!) участкового борются:

- Дмитрий Блохин, Вышний Волочёк, старший лейтенант полиции, 34 года;

- Александр Дмитриев, Тверь, старший лейтенант полиции, 29 лет;

- Владимир Абдурахманов, Осташков, майор полиции, 33 года;

- Евгений Тузов, Селижаровский район, лейтенант полиции, 28 лет;

- Илья Панов, Тверь, старший лейтенант полиции, 27 лет;

- Алексей Безобразов, Бежецкий район, старший лейтенант полиции, 31 год;

- Дмитрий Филипенко, Вышний Волочёк, капитан полиции, 30 лет;

- Сергей Арсентьев, Торопец, капитан полиции, 32 года;

- Григорий Зоммерфельд, Тверь, старший лейтенант полиции, 35 лет;

- Руслан Ахмедов, Рамешковский район, капитан полиции, 30 лет;

- Алёна Горчакова, Торжок, лейтенант полиции, 28 лет.

ЧТО ПОЛУЧИТ ПОБЕДИТЕЛЬ

В отличие от, например, «Учителя года», победители которого получают прибавку к жалованью, конкурс «Народный участковый» - больше дело престижа. Но подарки предусмотрены.

Победителю регионального этапа конкурса вручат презент от руководителя Управления МВД по Тверской области. Что это будет, пока держат в секрете. Победитель федерального этапа конкурса в прошлом году получил машину - «УАЗ Патриот». Какой подарок ждёт лучшего участкового в этом году - пока не объявлено, но вряд ли он будет хуже.