Всероссийская перепись населения в Тверской области: как принять участие, как должен выглядеть переписчик и какие вопросы вам задать не могут

Переписчик должен иметь красно-синий шарфик, брендированный портфель и планшет. Фото: Людмила СТРИЖНОВА-ВЫСОТСКАЯ

Первая Всероссийская цифровая перепись населения (ВПН) стартует в Тверской области, как и по всей России, 15 октября.

Главным нововведением ВПН станет возможность самостоятельно заполнить переписной лист на портале госуслуг. При обходе жилых помещений переписчики тоже будут использовать цифровые технологии: их снабдят планшетами со специальным программным обеспечением. Переписаться также можно будет на переписных пунктах.

Переписчика можно пригласить в квартиру или поговорить с ним на пороге. Фото: Мила СТРИЖ

«КП»-Тверь» расскажет подробнее, как будет проходить Всероссийская перепись населения в Тверской области и каким образом мы можем принять в ней участие.

СРОКИ ПЕРЕПИСИ

Перепись продлится с 15 октября по 14 ноября. Внимание! На «Госуслугах» перепись по организационно-техническим причинам завершится раньше – 8 ноября. Не пропустите сроки.

КОГО И ЗАСЕМ БУДУТ ПЕРЕПИСЫВАТЬ

В Тверской области необходимо переписать 1 миллион 252 тысячи жителей. «Каждый житель важен для Тверского региона и страны», - отмечают в Тверьстате.

Переписи подлежат: постоянно проживающее население, иностранцы, лица без определенного места жительства, закрытые военные городки, организации УФСИН и так далее.

Перепись позволит узнать точную цифру численности населения, сведения о его составе и условиях жизни. Исходя из полученных данных, государство сможет более эффективно планировать свою социальную и экономическую политику, делать демографические прогнозы.

КОГДА К ВАМ ПРИДЁТ ПЕРЕПИСЧИК

Переписчики будут ходить согласно своему плану, поэтому заранее договориться об удобном для вас времени нельзя (несмотря на то, что о такой возможности сообщается на официальном сайте ВПН). По крайней мере, так «КП»-Тверь» сообщили по телефону в Тверьстате.

Так что, если вы весь день проводите на работе, лучше пройдите перепись онлайн на портале госуслуг.

КАК УЗНАТЬ, ГДЕ НАХОДИТСЯ ВАШ ПЕРЕПИСНОЙ ПУНКТ

Пока список переписных пунктов Твери и области не опубликован (и будет ли опубликован, в Тверьстате ответить затруднились). Известно лишь, что пункты будут организованы в некоторых МФЦ (не во всех) и офисах других бюджетных учреждений.

Если вы не хотите проходить перепись на портале госуслуг и встречаться с переписчиком дома, выход один: звонить в Тверьстат и выяснять, где находятся переписные пункты, относящиеся к вашему участку. Телефон приёмной: +7 (4822) 32-13-54.

Но пройти перепись онлайн, судя по всему, всё же лучший выбор. И самый безопасный в условиях пандемии.

КАК ОТЛИЧИТЬ НАСТОЯЩЕГО ПЕРЕПИСЧИКА

В Твери и области большинство переписчиков - это студенты. С несколькими вузами Тверьстат заключил соглашение о взаимном сотрудничестве. По информации Тверьстата, в областной столице будут работать 770 переписчиков.

Переписчики могут прийти к вам только с 15 октября по 14 ноября - ни раньше ни позже. При себе у переписчика должно быть нагрудное удостоверение (отпечатанное на типографии Гознака) и синий портфель с надписью «Росстат».

В форменный комплект входит шарф (сине-красный, с белой надписью «Всероссийская перепись населения-2020») и голубая жилетка-накидка со светоотражающими полосами и логотипом переписи. Переписчик обязан иметь при себе паспорт и должен предъявить его вам по вашей просьбе.

Отметим, год в надписи «Всероссийская перепись населения-2020» указан верно. Ведь перепись должны были провести в прошлом году, но воспрепятствовала пандемия. Логотип переписи решили не менять.

И ещё: будьте вежливы с переписчиками. Работа у них сложная, а иногда и опасная. При этом оплачивается она довольно скромно. За свою работу переписчик в Тверской области получит 18 тысяч рублей.

КАКИЕ ВОПРОСЫ НЕ МОЖЕТ ЗАДАВАТЬ ПЕРЕПИСЧИК

Переписной лист содержит 33 вопроса. Они разбиты на два блока: 23 вопроса о самом участнике переписи и о его домохозяйстве и 10 вопросов о жилищных условиях.

Переписчик не имеет права спрашивать о размере вашего дохода. Вам нужно ответить только на вопрос об источнике дохода (работа по найму, пенсия, пособие, стипендия, иждивение). Если переписчик пытается разузнать что-то большее - нужно насторожиться.

Требовать предъявить ваш паспорт или какие-то ещё документы переписчик также не может. Ответы записываются только с ваших слов.

Переписчики не имеют права интересоваться, кто является собственником квартиры или дома, в котором вы живёте.

КАК ПРОЙТИ ПЕРЕПИСЬ НА ПОРТАЛЕ ГОСУСЛУГ

Вам понадобится: стандартная или подтверждённая учётная запись на портале госуслуг и подключённый к интернету смартфон (планшет) с операционной системой Андроид или iOS или компьютер с операционной системой Windows или iOS.

На сайте «Госуслуги» нужно выбрать услугу «Пройти перепись населения» и заполнить ответы на вопросы. Перепишите не только себя, но и всех, c кем вместе живёте. Нажмите кнопку «Завершить», когда заполните все ответы.

В ответ на отправленный переписной лист вы получите подтверждение с QR-кодом и цифровыми кодами на каждого члена домохозяйства. Подтверждение придёт на электронную почту и в ваш личный кабинет на «Госуслугах».

Когда к вам домой придёт переписчик, покажите ему QR-код с экрана планшета, смартфона или в распечатанном виде. Если возникнут проблемы со считыванием кода, назовите переписчику последние 10 цифр числового кода (который придёт в подтверждении вместе с QR-кодом). Отвечать на вопросы переписчика вам не потребуется.

КАК ЗАДАТЬ ВОПРОС О ПЕРЕПИСИ

Обращайтесь в Тверьстат по телефонам: +7 (4822) 32-13-54, 33-98-71 (звоните в рабочее время).

Также работает бесплатный телефон федеральной горячей линии Всероссийской переписи населения: 8-800-707-20-20. Звонки принимают ежедневно до 14 ноября, с 9:00 до 21:00.