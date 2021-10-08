Тяжелый сезон: Тверской фермер, несмотря на неурожай кормовых, стремится к модернизации

Фермер Алексей Трофимов. Фото: VK/Алексей Трофимов

На полях отгудели трактора, аграрии подводят итоги посевного сезона и готовятся к встрече своего профессионального праздника - 10 октября в этом году (отмечается во второе воскресенье октября). «КП»-Тверь» побеседовала с главой крестьянско-фермерского хозяйства в Бологовском районе, председателем Российского союза сельской молодежи Тверской области Алексеем Трофимовым. Он занимается крупным рогатым скотом и производством молочной и мясной продукции.

Напомним, что в прошлом году он поделился с нами тем, как на фермерские хозяйства повлиял коронавирус.

В этот раз мы позвонили ему по телефону. Когда Алексей взял трубку, голос у него был несколько запыхавшимся. Пояснил, что только-только с фермы.

- Каким этот сезон выдался для аграриев Верхневолжья? - первым делом поинтересовался я.

- Сезон прошел очень тяжело, в первую очередь из-за неблагоприятных погодных условий. - ответил глава КФХ. - У нас в июне-июле стояла жаркая погода, была засуха, а в августе с сентябрем поливали дожди. Поэтому плохо уродилась кормовая трава. В этом году мы в нашем хозяйстве заготовили меньше сена, чем обычно удавалось в предыдущие лет пять. Недобор составил около 20 процентов. Это по самым приблизительным прикидкам не меньше 200 тонн сенажа (трава для скота, провяленная до влажности 50 - 55 % и законсервированная в герметичных ёмкостях — ред.) и сена. Будем докупать у одного торжокского сельхозпредприятия.

На ферме хозяйства Алексея Трофимова. Фото: VK/Алексей Трофимов

Алексей посетовал и на то, что ужесточились требования для аграриев на получение субсидий.

- Проще их не получать, чем собирать кучу бумажек на их предоставление, особенно таким небольшим хозяйствам, как наше, - эмоционально высказался фермер. - Те же агрохолдинги, конечно, все равно соберут документы для получения своих миллионых субсидий, они по-любому не откажутся, а нам тратить нервы и время ради 50, ну 100 тысяч рублей… Оно того не стоит... Это мое мнение, но так думают многие - я общаюсь с большим количеством фермеров.

Трофимов поделился наблюдением, что часть мелких аграриев в Верхневолжье в этом сезоне прекратили фермерскую деятельность:

- Это по ярмаркам заметно, например. Если раньше там было полно фермеров, то сейчас половина мест пустых.

Ярмарки - это один из рынков сбыта для аграриев среднего и мелкого почина. Алексей рассказал, что он раз в полгода возит сбывать продукцию в Тверь - на центральном рынке, а также раз в месяц - на ярмарку в райцентре.

- В основном же мы ездим продаем по нашему и соседним районам.

В сутки ферма на 190 голов коров дает ему тонну продукции. Это примерно. Сюда входят молоко, сметана, сыры (плавленные и обычные), творог. Плюс аграрий еще производит колбасы.

- У нас безотходное производство, - поделился Алексей. - Молоко после продажи осталось, пускаем на творог, творог остался - на сыр, сметана - на сливочное масло. Так вести дело всем фермерам советую, сейчас только так можно работать, чтобы рассчитывать на рентабельность. И еще важно организовать продажу до клиента, без посредников.

При этом наш знакомый рассказал, что к зиме ему придется, скорее всего, сократить поголовье:

- У меня два пути. Первый - сократим поголовье для того, чтобы совершить модернизацию, получить деньги у банка, а также грант от Минсельхоза, и еще больше автоматизировать ферму, чтобы меньше ручного труда было. Есть планы купить племенной скот. Сейчас у нас такого нет. Дальше - запустим перерабатывающий цех. Второй вариант - плачевный. Если мы не получим средств ни от банка, ни грант, то придется просто сокращаться без всяких модернизаций, чтобы тупо выжить, сохранить ферму.

Фермер пояснил, что полноценный перерабатывавший цех ему нужен для того, чтобы наладить сотрудничество с сетевыми магазинами и сбывать туда продукцию:

- Понимаете, мелкие и средние аграрии не могут дать объем продукции, нужный торговым сетям, а в кооперативы фермеры тоже как-то не хотят объединяться. В этом и проблема. Поэтому сетям проще и выгоднее получать продукцию у холдингов, где нет проблем с обеспечением необходимого объема. Я со сбытом решил вопрос, но объем маловат для магазинов. У меня есть договоренность с определенным количеством мелких фермеров, что они мне будут сдавать свою продукцию, я перерабатывать все и сдавать в магазины. Для этого и нужен хороший перерабатывающий цех.

- А у вас есть продукт, который можно назвать вашим фирменным, что-то особенное?

- Пожалуй, это наш плавленный сыр, - немного задумавшись, ответил Алексей. - Но опять же пока его в магазинах не найти. Но местным жителям очень нравится.

- А кто работает на ферме, местные?

- Из деревень мало совсем, там пьющих много, а мне такие работники не нужны, в основном из райцентра беру. Всего у меня сейчас 15 работников. Наши все люди.

- В преддверии профессионального праздника можете поделиться каким-нибудь фермерским рецептом?

- Главный и общий наш рецепт — простой. Чистота производства. Естественное заквашивание. А так мы многие наши молочные продукты делаем вкуснее за счет добавления ягод. Вот творог. Очень полезный продукт. Но дети часто его не любят. А чтобы сделать его для них вкуснее надо просто добавить туда ягод. Мы так и делаем. Так творог будет вкуснее и дети захотят его есть. Мы для этого собираем в лесу землянику, клюкву, морошку. В саду выращиваем смородину, сливу, клубнику, крыжовник.

Я не мог не задать Алексею как председателю Российского союза сельской молодежи Тверской области еще один вопрос:

- Молодежь идет в фермеры?

- Да, идет, из городов ребята на село приезжают, но, конечно, таких немного.

КСТАТИ

Алексей Трофимов со своим семейством - женой и тремя детьми - участвует в областном конкурсе «Семейное подворье». Да, у него и, можно сказать, помимо фермы, дворовое хозяйство при его доме есть. Поддержать его и проголосовать можно здесь.