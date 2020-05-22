«Рассчитываем только на себя»: Фермер из Тверской области рассказал, как малые хозяйства выживают в эпоху коронавируса

Притчей во языцех стало то, как пандемия бьет по разным отраслям экономики и бизнесу. Для того чтобы сгладить последствия ограничительных мер и временных запретов на деятельность, в стране реализуется ряд мер поддержки. «КП»-Тверь» выяснила, помогает ли это крестьянским и фермерским хозяйствам Верхневолжья и как выживают малые аграрии в эпоху коронавируса.

Чтобы прояснить ситуацию, мы связались с главой крестьянско-фермерского хозяйства в Бологовском районе, председателем Российского союза сельской молодежи Тверской области Алексеем Трофимовым.

Алексей и по собственному опыту, и по общению с многими фермерами в разных муниципалитетах региона прекрасно знает, какова сейчас картина в малом секторе АПК. Сам он занимается разведением коров и производством молочной и сопутствующей продукции. В его хозяйстве 170 голов, из которых 54 дойных коровы.

Ферму помогли построить выигранные гранты. Фото: со страницы Алексея Трофимова в VK.

- Могу выделить два минуса и один плюс в сложившейся эпидемической обстановке, - сразу взял быка за рога фермер. - Первый минус: реально больше всего из-за коронавируса пострадали те хозяйства, которые обеспечивали продуктами бюджетную сферу, то есть детсады, школы, какие-либо другие учреждения, а также ряд предприятий, которые также были вынуждены временно закрыться.

Алексей отдельно отметил, что понесли немалые убытки и те, кто, например, сдавал свою продукцию на молокозаводы, которые также встали. Речь о хозяйствах, где больше 100 дойных коров. Таким трудно реализовывать свою продукцию самим, они гонят крупными партиями.

- Второй минус: пандемия ударила по фермерам, у которых должны были быть крупные поставки, в том числе посевного материала, но в результате они сорвались из-за сбоя логистики, доставки, - продолжил фермер. - Однако есть плюс. Фермеры, такие как я, то есть кто сам, без посредников производит, перерабатывает и сбывает продукцию, ничего почти не потеряли. В сельскую местность переживать пандемию приехало много дачников, горожан, которым нужны были продукты. Им мы напрямую и сбывали свое молоко, сметану, творог, мясо и т. д. Конечно, продолжили поставки и по налаженным точкам сбыта: местным жителям в деревнях и поселках, в небольшие магазины на селе и в райцентре. Я, например, в том числе организовал доставку продуктов в Бологое прямо до подъезда дома.

При этом Алексей Трофимов признался, что фермерам приходится справляться исключительно самим. Никакой дополнительной поддержки от государства типа налоговых послаблений, отсрочек платежей по кредитам ни он, ни знакомые ему фермеры не получили.

- Почему? А потому, что нас, аграриев, не отнесли к пострадавшим отраслям, - отметил Алексей. - Мы рассчитываем только на себя. И выживает нормально тот, кто сумел найти стабильные рынки сбыта.

При этом он заметил, что на посевную коронавирус не повлиял:

- Здесь больше погода подводит. Дожди как лили в прошлом году, так и льют в этом. Техника просто вязнет, тонет в полях у многих, кого знаю.

Алексей, подумав, отметил еще один позитивный момент: предусмотренные областным правительством субсидии на поголовье КРС уже начали доходить до фермеров и хозяйств. А это в нынешних условиях ценная помощь.

- В этом плане к Минсельхозу никаких вопросов, очень хорошо и своевременно сработали, - заявил Алексей. - Причем, отмечу, в этом году очень качественная поддержка по поголовью. В Минсельхозе смотрят на отчет на 1 января 2020 года по поголовью у фермеров и агропредприятий, и сколько есть, столько и получаешь поддержки. И не надо никаких дополнительных документов.

- Сколько вы в результате получили?

- 154 тысячи рублей. Да, кажется, не так и много. Но ведь это чистая помощь. И это хорошо.

Однако Алексей обратил внимание и на один неправильный, на его взгляд, аспект, касаемый субсидирования.

- Есть вопросы по субсидиям на молоко, - уточнил фермер. - Эту субсидию дают только тем, кто сдает молоко на молокозавод, а тем, кто сам реализует - шиш. Чиновники Минсельхоза говорят: «Вы и так реализуете по большей цене, чем за сданное молоко платят молокозаводы». Но ведь у меня при реализации также есть издержки на маркетинг, логистику. Это почему-то не учитывается. Я считаю, что это неправильно.

Мы не могли не спросить у фермера, какие меры поддержки в связи с коронавирусом сегодня было бы правильно ввести конкретно для сельских хозяйств.

- Я считаю, что во время коронавируса дополнительная поддержка фермерам должна быть, но точечного характера, - ответил Алексей. - То есть необходимо проанализировать ситуацию, посмотреть, кто реально пострадал из-за пандемии, как сильно, и ввести точечную компенсацию для таких аграриев. Это было бы правильно.