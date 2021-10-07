В Твери у стены появились уши

от такие уши замечены на старой стене в одном из тверских дворов. Фото: VK/Тверь.Граффити

В Твери с каждым днем становится все больше объектов так называемого стрит-арта - уличного искусства. В основном - это различные рисунки на стенах. К примеру, на днях появился еще один - пес в шапке. Но в одном из дворов ц центре города можно увидеть не совсем привычный для нашего города арт-объект. Уши на стене.

Да - прямо таки иллюстрация известной поговорки.

Человеческие уши (не настоящие. конечно) прилеплены к старой кирпичной стене в одном из дворов бульвара Радищева. Где точно, не скажем. Найдите сами, если хотите. Благо, это не сложно.

Уши - поближе. Фото: VK/Тверь.Граффити

О стене с ушами сообщил посвященный граффити Твери паблик в соцсети.

Что интересно уши разных размеров, причем та что побольше. похоже, с пирсингом

Какой в это вложен смысл (и вложен ли) и кто автор сего произведения, нам пока не известно. Если вы в курсе, пишите в комментариях. В том числе - версии про смысл.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Наши уши на стене, согласитесь, выглядят не жутко. Но есть примеры. когда объемный стрит-арт на стенах даже пугает.

Так, к примеру, в Нижнем Новгороде в этом году люди, гуляя по улочкам города, стали натыкаться на маленькие кукольные головы, проступающие из стен домов. Будто бы замурованные. Впечатление они производят жутковатое.

Если говорить про одни из самых в мире примеров объемного стрит-арта, то можно вспомнить про "Хедингтонскую акулу" в английском Оксфорде. Там огромное изваяние хищной рыбины буквально врезается (а может, вгрызается) в крышу дома. Наберите в поисковике - будете впечатлены.