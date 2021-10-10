Коронавирус в Твери, последние новости на 10 октября 2021: достаточный запас вакцины и подлинники Шагала

О главном в регионе к этому часу. Фото: скрин с сайта Тверского музейно-выставочного центра
Последние новости о коронавирусе в Твери на утро 10 октября 2021 года.
Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 69 009 случаев заражения (+280 за сутки).
Выздоровели 59 609 пациентов (+2 за сутки).
На карантине - 7708 граждан (+271).
Умерли 1692 человек (+7).
Прививку сделали 406 085 человек, за последние сутки – 1401 гражданин.
Это данные оперштаба региона.
Больше всего заражённых ковидом в Твери. На сегодняшний день в столице Верхневолжья выявлено 23 607 случаев (+ 87 за минувшие сутки).
В лидерах по числу заболевших также:
Конаковский район - 5247 (+49),
Ржев - 3873 (+24),
Вышневолоцкий городской округ - 3103 (+8),
Калининский район - 3092 (+9),
Кимры - 2332 (+8),
Торжок - 2197 (+15).
Графика: Яндекс
На сегодняшний день в нашем регионе есть 158 607 доз вакцины от COVID-19. Как информирует областное правительство, это достаточный запас.
Напомним, недавно в регионе расширен перечень категорий граждан, которые должны в обязательном порядке пройти вакцинацию от коронавируса.
Теперь её должны пройти коллективы предприятий и организаций с численностью работников более 100 человек, сотрудники финансовых и страховых компаний, курьеры, почтальоны, парикмахеры, специалисты салонов красоты, физкультурно-оздоровительных центров, в том числе фитнес-центров, соляриев, саун, бассейнов, бань, прачечных и химчисток.
Вакцинация обязательна для работников организаций, занимающихся культурными, выставочными, просветительскими и другими досуговыми мероприятиями, а также очно консультирующих граждан.
Пройти полную вакцинацию граждане вышеперечисленных профессий должны до 6 декабря.
30 октября в Твери в малом зале городского выставочного центра (ул. Советская, 54) пройдёт арт-вечер в рамках выставки «Три эпохи Шагала». Как поясняют организаторы, помимо лекции, можно будет увидеть подлинники нескольких графических работ Марка Шагала из частной коллекции.
В программе вечера:
- Экскурсия по выставке «Три эпохи Шагала». Представленные на выставке работы раскрывают многообразие техник графического мастерства автора. Одна из самых прекрасных графических серий Марка Шагала, выполненная в цвете «Библия», а также уникальные иллюстрации к произведению Николая Гоголя «Мертвые души».
- Лекция о двух мирах Марка Шагала.
- Мастер-класс в технике коллаж.
Арт-вечер продлиться два часа. Стоимость билета: 700 рублей. К оплате принимается и Пушкинская карта.
Марк Шагал – всемирно известный российский художник, символ авангардного движения ХХ века. Его почерк узнаваем, сюжеты и мотивы лиричны и трагичны одновременно.
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Графика: ПТО