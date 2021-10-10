Коронавирус в Твери, последние новости на 10 октября 2021: достаточный запас вакцины и подлинники Шагала

О главном в регионе к этому часу. Фото: скрин с сайта Тверского музейно-выставочного центра

Последние новости о коронавирусе в Твери на утро 10 октября 2021 года.

Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 69 009 случаев заражения (+280 за сутки).

Выздоровели 59 609 пациентов (+2 за сутки).

На карантине - 7708 граждан (+271).

Умерли 1692 человек (+7).

Прививку сделали 406 085 человек, за последние сутки – 1401 гражданин.

Это данные оперштаба региона.

Больше всего заражённых ковидом в Твери. На сегодняшний день в столице Верхневолжья выявлено 23 607 случаев (+ 87 за минувшие сутки).

В лидерах по числу заболевших также:

Конаковский район - 5247 (+49),

Ржев - 3873 (+24),

Вышневолоцкий городской округ - 3103 (+8),

Калининский район - 3092 (+9),

Кимры - 2332 (+8),

Торжок - 2197 (+15).

Графика: Яндекс

На сегодняшний день в нашем регионе есть 158 607 доз вакцины от COVID-19. Как информирует областное правительство, это достаточный запас.

Напомним, недавно в регионе расширен перечень категорий граждан, которые должны в обязательном порядке пройти вакцинацию от коронавируса.

Теперь её должны пройти коллективы предприятий и организаций с численностью работников более 100 человек, сотрудники финансовых и страховых компаний, курьеры, почтальоны, парикмахеры, специалисты салонов красоты, физкультурно-оздоровительных центров, в том числе фитнес-центров, соляриев, саун, бассейнов, бань, прачечных и химчисток.

Вакцинация обязательна для работников организаций, занимающихся культурными, выставочными, просветительскими и другими досуговыми мероприятиями, а также очно консультирующих граждан.

Пройти полную вакцинацию граждане вышеперечисленных профессий должны до 6 декабря.

30 октября в Твери в малом зале городского выставочного центра (ул. Советская, 54) пройдёт арт-вечер в рамках выставки «Три эпохи Шагала». Как поясняют организаторы, помимо лекции, можно будет увидеть подлинники нескольких графических работ Марка Шагала из частной коллекции.

В программе вечера:

- Экскурсия по выставке «Три эпохи Шагала». Представленные на выставке работы раскрывают многообразие техник графического мастерства автора. Одна из самых прекрасных графических серий Марка Шагала, выполненная в цвете «Библия», а также уникальные иллюстрации к произведению Николая Гоголя «Мертвые души».

- Лекция о двух мирах Марка Шагала.

- Мастер-класс в технике коллаж.

Арт-вечер продлиться два часа. Стоимость билета: 700 рублей. К оплате принимается и Пушкинская карта.

Марк Шагал – всемирно известный российский художник, символ авангардного движения ХХ века. Его почерк узнаваем, сюжеты и мотивы лиричны и трагичны одновременно.

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