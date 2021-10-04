Толкин бы оценил: В Твери начали готовить хореографический спектакль по грандиозному эпосу «Калевала»

Одно из направлений арт-студии "Формула таланта" - создание костюмов, стилизованных под народные. Фото: VK/АНО «Формула таланта» арт-студия

А знаете ли вы, что Тверской край неразрывно связан с суровой и прекрасной северной культурой финно-угорских народов, а точнее одних из ярких их представителей - карел? А слышали ли вы что-нибудь о грандиозном эпосе «Калевала» и о том, как с ним связано бессмертное творение Джона Толкина «Властелин колец» и другие его произведения из этой вселенной хоббитов, гномов, эльфов и орков?

Кто-то да знает, но вряд ли таковых много наберется среди нас. А между тем в Тверском крае сильны и эти корни. Карельские племена поселились на этих землях и в этих лесах чуть ли не раньше, чем славяне и пришлые русы, кем бы они ни были.

Сегодня, впрочем, с карельской культурой познакомиться легко: в Верхневолжье действуют несколько центров сохранения и развития традиций этого светлоокого народа.

Руководитель Карельского дома в селе Чашково (под Лихославлем) Марина Евграфова в какой-то степени и натолкнула основательницу и идейного вдохновителя творческой студии при Тверском государственном техническом университете «Формула талантов» (ныне НКО) Татьяну Литвинову на задумку проекта «Театральная лаборатория «Магия Калевалы».

Недавно он (вместе с еще шестью проектами) был поддержан грантом в размере 464 тыс. рублей от Президентского фонда культурных инициатив.

Что же это за проект? Об этом «КП»-Тверь» поговорила с Татьяной Литвиновой.

Сначала она немного рассказала нам о «Формуле талантов»:

- Студия была основана при ТГТУ в 2014 году. В ней для студентов были организованы занятия по хореографии, по декоративно-прикладному творчеству. В том числе огромный пласт работы был посвящен созданию сценических народных костюмов для танцевальной студии «Эстель», которая также действует на базе Политеха. А в 2020 году арт-студия переросла НКО «Формула талантов». Я ее зарегистрировала. Сегодня наш костяк - 15 человек, это выпускники и студенты старших курсов ТГТУ.

В этом НКО большой спектр работы, в том числе её силами проводятся танцевальные занятия для людей пожилого возраста.

Проект «Театральная лаборатория «Магия Калевалы» должен воплотиться в костюмированный хореографический спектакль.

- «Магия Калевалы» - это название трансформационной настольной игры по мотивам северного эпоса и про традиции карел, ее придумала наша землячка Марина Евграфова, - пояснила Татьяна. - Она мой наставник, педагог-режиссер, благодаря которому у меня есть знания по режиссуре театрализованных представлений. Возглавляя Карельский дом в Чашково, она вместе с мужем занимается сохранением традиций карел. Когда я познакомилась с ее настольной игрой, она меня впечатлила. Марина любезно согласилась на то, чтобы мы использовали ее название для проекта.

В конце августа в рамках акции «Книжный шатер» у библиотеки имени Горького состоялась презентация игры «Магия Калевалы». Фото: VK/Марина Евграфова

По словам Татьяны, задумка проекта появилась и просто под впечатлением от прочтения эпоса «Калевала»:

- Это один из самых грандиозных эпосов мира. Есть даже концепция, что Толкин при создании «Властелина Колец» обращался к этому творению. Мне захотелось сделать репрезентацию этого эпоса. Попробовать замахнуться на создание хореографического спектакля по его мотивам.

У «Формулы талантов» уже есть опыт постановки танцевальных спектаклей. Один из них - «Жди меня», который был посвящен судьбам женщин времен Великой Отечественной войны, ждавших в тылу своих мужчин. Также поставлены спектакли «Однажды в сказке», «Дневник памяти» и «Хозяйка медной горы» по фольклорным мотивам.

- Все они вызвали интерес у тверской молодежи, - утверждает Татьяна.

Она уточнила детали:

- Спектакль мы планируем представить уже 10 декабря в ДК «Пролетарка». Вход, кстати, будет свободным. Его предварят мастер-классы, на которых мы познакомим с традициями карельской культуры, некоторыми их ремеслами, а также и с настольной игрой Марины Евграфовой. Помимо этого планируем организовать несколько экскурсий в Карельский дом в Чашково, в карельский музей в Лихославле, в центр культуры этого народа в Толмачах.

Татьяна уверена, что сегодня актуально реализовывать такие творческие и в то же время этно-образовательные проекты прежде всего для молодой, юной аудитории. По ее мнению, несмотря на то, что поколение зуммеров считают поколением «детей гаджетов» с клиповым мышлением, у них есть тяга к изучению традиций, важно подать информацию интересно и креативно.