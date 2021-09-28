Семь тверских проектов поддержат грантами Президентского фонда культурных инициатив

Одним из грантов поддержан проект ДШИ ЗАТО Озерного, который знакомит с народными традициями через синтез дизайна костюма, театрального и хореографического действа. Фото: предоставлено ПТО

По результатам первого конкурса Президентского фонда культурных инициатив федеральные гранты на реализацию получат семь проектов от Тверской области.

Как сообщило правительство региона, общая сумма грантовой поддержки - 4,2 млн рублей.

Один из грантов получит Детская школа искусств из ЗАТО Озерный, представившая проект «Новаторское осмысление народных традиций в синтезе визуальных видов искусств». Он знакомит с народными традициями через синтез дизайна костюма и аксессуаров, театрального и хореографического действа.

Вышневолоцкая центральная библиотека стала обладателем гранта за проект «Венециановский край - место, где хочется творить». Он направлен на сохранение историко-культурного наследия XIX века в поселке Овсище, где творили многие известные живописцы прошлого. Проект предусматривает создание рисовальных классов по системе обучения А.Г. Венецианова «Рисуй сразу!».

Ассоциация по сохранению культурного наследия «Русская деревня» отмечена как организатор Фестиваля Русская деревня. В 2022 году его проведут в новом формате.

Максатихинский межпоселенческий центр получил грант на краеведческую межрайонную конференцию «VI Пироговские краеведческие чтения – 2022». Её посветят наследию великого хирурга Николая Пирогова.

Центр развития и поддержки творческих проектов «Формула талантов» отмечен за проект «Театральная лаборатория «Магия Калевалы». Это творческое переосмысление культур народов, населяющих Тверскую область.

Онлайн-школа современного искусства «Digital tiger» получает грант на проведение курса современного искусства и развитие навыков 2D и 3D моделирования.

Центральной Западнодвинской библиотеке окажут поддержку на проект «Современные писатели – детям».