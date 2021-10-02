Коронавирус в Твери, последние новости на 2 октября 2021: конкурс докторов и как уберечься от ОРВИ и гриппа

Своего любимого врача вы можете поддержать положительным отзывом или рисунком. Фото: Виктория ТУШКОВА

Последние новости о коронавирусе в Твери на утро на 1 октября 2021 года.

Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 66 943 случая заражения (+237 за сутки).

Выздоровели 59 111 пациентов (+9 за сутки).

На карантине - 6186 граждан (+220 за сутки).

Умерли 1646 человек (+8).

Прививку сделали 398 247 человек, за последние сутки - 944 гражданина.

Это данные оперштаба региона.

Больше всего заражённых ковидом в Твери. На сегодняшний день в столице Верхневолжья выявлено 22 889 случаев (+60 за минувшие сутки).

В лидерах по числу заболевших также:

Конаковский район - 5029 (+11),

Ржев - 3757 (+10),

Вышневолоцкий городской округ - 3018 (+22),

Калининский район - 2991 (+13),

Кимры - 2275 (ни одного случая за сутки),

Торжок - 2140 (+1).

Графика: Яндекс

В нелёгкую коронавирусную пору врачам особенно нужна наша поддержка. Конкурс "Наш любимый врач" стартовал в Твери. Каждый желающий может поддержать своего любимого доктора. Конкурс проходит в интернете на специальном сайте" с 1 по 31 октября.

За звание любимого доктора соревнуются педиатры и врачи узких специальностей детских поликлиник Твери, поликлиники Детской областной клинической больницы и детские специалисты Центра специализированных видов помощи имени Аваева.

Как отмечают организаторы, это не конкурс профессионального мастерства, а лишь способ получить эмоциональную поддержку от пациентов - все участники, безусловно, любимые врачи. Однако победители будут - по итогам конкурса определят 10 лучших медицинских работников в 2-х номинациях – врач-педиатр и детский врач-специалист.

И особенно важно сегодня не подхватить ОРВИ или грипп. Первые симптомы этих заболеваний неотличимы от коронавируса, что может осложнить диагностику. А заболеть коронавирусом и гриппом одновременно опасно вдвойне. Если вы ещё не знаете, как уберечь себя от сезонных инфекций (подсказка: в случае с гриппом поможет вакцинация), звоните на горячую линию. Её организовал Роспотребнадзор.

Специалисты будут консультировать по телефонам: (4822) 34-70-18, 42-23-71. Линия работает в будни с 4 по 15 октября. Звоните с 9:00 до 17:00 (перерыв на обед с 13:00 до 14:00).

Графика: ПТО

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