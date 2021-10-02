Коронавирус в Твери, последние новости на 2 октября 2021: конкурс докторов и как уберечься от ОРВИ и гриппа

Своего любимого врача вы можете поддержать положительным отзывом или рисунком.
Фото: Виктория ТУШКОВА
Последние новости о коронавирусе в Твери на утро на 1 октября 2021 года.
Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 66 943 случая заражения (+237 за сутки).
Выздоровели 59 111 пациентов (+9 за сутки).
На карантине - 6186 граждан (+220 за сутки).
Умерли 1646 человек (+8).
Прививку сделали 398 247 человек, за последние сутки - 944 гражданина.
Это данные оперштаба региона.
Больше всего заражённых ковидом в Твери. На сегодняшний день в столице Верхневолжья выявлено 22 889 случаев (+60 за минувшие сутки).
В лидерах по числу заболевших также:
Конаковский район - 5029 (+11),
Ржев - 3757 (+10),
Вышневолоцкий городской округ - 3018 (+22),
Калининский район - 2991 (+13),
Кимры - 2275 (ни одного случая за сутки),
Торжок - 2140 (+1).
Графика: Яндекс
В нелёгкую коронавирусную пору врачам особенно нужна наша поддержка. Конкурс "Наш любимый врач" стартовал в Твери. Каждый желающий может поддержать своего любимого доктора. Конкурс проходит в интернете на специальном сайте" с 1 по 31 октября.
За звание любимого доктора соревнуются педиатры и врачи узких специальностей детских поликлиник Твери, поликлиники Детской областной клинической больницы и детские специалисты Центра специализированных видов помощи имени Аваева.
Как отмечают организаторы, это не конкурс профессионального мастерства, а лишь способ получить эмоциональную поддержку от пациентов - все участники, безусловно, любимые врачи. Однако победители будут - по итогам конкурса определят 10 лучших медицинских работников в 2-х номинациях – врач-педиатр и детский врач-специалист.
И особенно важно сегодня не подхватить ОРВИ или грипп. Первые симптомы этих заболеваний неотличимы от коронавируса, что может осложнить диагностику. А заболеть коронавирусом и гриппом одновременно опасно вдвойне. Если вы ещё не знаете, как уберечь себя от сезонных инфекций (подсказка: в случае с гриппом поможет вакцинация), звоните на горячую линию. Её организовал Роспотребнадзор.
Специалисты будут консультировать по телефонам: (4822) 34-70-18, 42-23-71. Линия работает в будни с 4 по 15 октября. Звоните с 9:00 до 17:00 (перерыв на обед с 13:00 до 14:00).
Графика: ПТО
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