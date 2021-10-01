Около городского пляжа в Твери установят памятник сотрудникам органов госбезопасности

Монумент установят недалеко от здания Управления ФСБ региона. Фото: Олег ЗИНЧЕНКО

В Твери в скором времени появится новый памятник – сотрудникам органов госбезопасности Калининской области – участникам Великой Отечественной войны. Монумент установят на набережной Афанасия Никитина в районе городского пляжа – почти напротив здания Управления ФСБ.

Памятник поставят не около проезжей части набережной, а ниже - у пешеходной зоны напротив пляжа.

Работы по подготовке к установке памятника ведутся с начала сентября. Фото: Олег ЗИНЧЕНКО

Подготовительные работы на этом месте ведутся с начала сентября. Однако всё это время оставалось лишь гадать, что за стройка идёт на набережной. Официальных комментариев относительно того, что там будет, не давалось. Пока 29 сентября городская администрация не опубликовала постановление об установке памятника.

Согласно документу, мероприятия по проектированию, изготовлению, монтажу, а также по дальнейшему содержанию и ремонту мемориала возлагаются на Тверскую региональную общественную организацию по поддержке ветеранов военной службы «Щит и меч».

Сроки монтажа памятника пока не известны.