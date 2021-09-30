Гай Германика завершила съемки сериала, в котором сыграл актер из Твери

Вот такой кадр выложил Тарас Кузьмин у себя в соцсетях. Фото: FB/Тарас Кузьмин

Известный артист, ведущий актер Тверского театра драмы Тарас Кузьмин выложил сообщение, из которого следует, что завершены съемки сериала Валерии Гай Германики. Проект известен под названием «Обоюдное согласие». Тарас сыграл там одну из заметных ролей.

В основе сюжета лежит жесткая трагедия: группа влиятельных мужчин насилует на яхте учительницу, та пишет заявление в полицию… Следователь хочет довести дело до конца, но сталкивается с серьезными трудностями.

«КП»-Тверь» удалось пообщаться с Тарасом в начале съемочного процесса. Тогда он признался, что для него участие в этом проекте - вызов.

Тверского актера поразила манера Валерии Гай Германики - режиссера, известного своим нетривиальным подходом к творчеству.

Как рассказал нам в начале августа Тарас, Гай Германика требовала от него забыть всё, чему он учился в театральном институте, в театре, в кино:

- Правда, приходится забывать всю школу, открывать в себе какие-то новые грани, искать в себе внутреннюю свободу.

Вот и сейчас Тарас написал, что часто во время съемок, когда Валерия Гай Германика кричала в рацию «не играй!», ему вспоминался анекдот:

« - В конкурсе «Кто скорчит самую страшную рожу» победила невеста!

- А я не играла…»

Актер неожиданно признался, что метод Гай Германики довел до того, что он к концу проекта уже не может смотреть фильмы и спектакли:

- Лера меня заразила, и мне кажется, что все играют. И, судя по всему, мне уже не вылечиться. Спасибо за эту прививку правды.

Тарас с нежностью отозвался о партнерах-актерах и участниках съемочного коллектива. Кузьмин снимался с такими известными актерами и шоуменами, как Светлана Иванова, Мария Голубкина, Анна Снаткина, Шамиль Хаматов (брат Чулпан ), Алла Михеева, Андрей Козлов и другие.

Тарас еще в августе намекнул, что исполняет роль влиятельного человека, причем персонаж этот весьма неоднозначный. Судя по всему, один из тех, кто был на яхте. Посмотрим...

Напомним, что съемки телесериала начались 3 августа и проходили в Москве и Крыму. За производство отвечают «МТС Медиа» и «Медиаслово». Премьера состоится в 2022 году.