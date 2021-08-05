Актёр из Твери, забыв всё, чему учился, снимается в сериале Гай Германики

Кадр со съёмок. Фото: FB/Тарас Кузьмин

Молодая учительница обвиняет влиятельных мужчин города в групповом изнасиловании на яхте. Это вызывает широкий резонанс, и начинается настоящая «жара», под огонь попадают все, в том числе и сама жертва... Это синопсис нового многосерийного фильма (пока название «Обоюдное согласие») талантливого и провокационного режиссёра Валерии Гай Германики. В нём снимается и наш земляк, известный тверской актёр Тарас Кузьмин.

«КП»-Тверь» связалась с артистом, застав его как раз на съёмках, и узнала некоторые детали о роли, ощущении от режиссёра, партнёров, а также о планах на новый театральный сезон.

Тарас сразу предупредил, что скован условиями договора, поэтому особой конкретики про сериал и съёмочный процесс рассказать не сможет.

Однако удалось выудить кое-что интересное. Впрочем, это было несложно: Тарас Кузьмин очень общительный и приятный человек.

Фото съёмочной команды с артистами на яхте. Шикарный вид. Фото: FB/Тарас Кузьмин

Тарас намекнул, что исполняет роль влиятельного человека, причём персонаж этот весьма неоднозначный:

- Очень хороший сценарий, нет белого и чёрного. Как во всех фильмах Гай Германики, присутствует такая документальность, поэтому очень реальные персонажи.

- Для вас это вызов?

- Да, для меня это абсолютно новый формат работы. Валерия очень нестандартный режиссёр с очень нестандартным подходом. Нужно забыть всё, чему я учился до этого в театральном институте, в театре, в кино. Главное её требование к актерам - не играй, это не театр, это не пошлое кино. Это попытка сделать нас реальными живыми людьми в фильме. Правда, приходится забывать всю школу, открывать в себе какие-то новые грани, искать в себе внутреннюю свободу.

- А как на это настраиваться на съемочной площадке?

- Надо отпускать себя. Стараешься не выстраивать роль, всё должно быть максимально приближено к жизни. Очень, очень интересный процесс, действительно вызов и новый грандиозный опыт для меня.

- Ничего подобного играть ещё не приходилось?

- Да, чаще попадаются сценарии, где всё чёрно-белое, где есть добро, есть зло. А здесь всё гораздо сложнее, и с таким персонажем, ролью я ещё в кино не сталкивался.

Тарас рассказал, что кастинг был очень требовательный и сложный, Валерия Гай Германика долго выбирала, смотрела, кто с кем сочетается.

- Мне ещё не со всеми актёрами удалось познакомиться, но те, с кем сейчас играю, это очень, очень симпатичные ребята. Я сейчас играю с Шамилем Хаматовым из «Современника». Это брат Чулпан Хаматовой. Очень интересный актер, интересно работает. У нас много сцен с ним, и в тандеме с Шамилем приятно работать. В главной роли - очень известная и популярная актриса Светлана Иванова («Дом солнца», «Легенда № 17», «Аванпост»). Анна Снаткина («Московская сага», «Есенин», «Татьянин день») в совершенно несвойственном ей формате тут. Она больше известна по мелодраматическим ролям, а здесь у неё другой, но очень яркий персонаж. Должна скоро подъехать Алла Михеева, которую все знают по «Вечернему Урганту». Поначалу показалось странным её участие, но потом понимаешь, что органичнее неё в эту историю, наверное, никто не вплетётся. У неё и актерское образование есть. Главная неожиданность - Андрей Козлов, легендарный капитан команды из игры «Что? Где? Когда?». У него одна из основных ролей. И это, если я не ошибаюсь, вообще первый его опыт работы в кино. Я думаю, это будет очень большое открытие.

- Тарас, а как вы попали на кастинг, вы сами узнали о проекте или вас пригласил кто-то?

- Меня пригласил сюда очень хороший оператор-постановщик Геннадий Успангалиев, с которым мы работали год назад на сериале про киберспорт «Эра Медведей» и подружились. Он прочитал сценарий и сказал: «Тарас есть роль для тебя, ты подойдешь».

Тарас рассказал и о том, какова в общении великая и ужасная Гай Германика.

- Она совершенно по-другому, чем большинство, видит мир, людей. И совершенно нестандартное общение происходит. Она бывает жестковатой, бывает и очень милой. У неё, как мне кажется, очень много идёт от интуиции, от чувственного восприятия мира. Она интуитивно чувствует картинку, которую хочет получить, и идёт к ней своими необъяснимыми не поддающимися логике путями. Конечно, очень необычно с ней работать. Мы учимся, пытаемся поймать эту волну. И это так любопытно, интересно.

Актер не стал раскрывать информации о том, где идут сейчас съемки. Однако известно, что многосерийный фильм создается в Москве и Крыму. Сериал Валерия Гай Германика снимает для онлайн кинотеатра KION.

Известно, что, помимо перечисленных Тарасом актеров, там сыграют Мария Голубкина, Глеб Бочков, Борис Щербаков и другие.

Я спросил Тараса Кузьмина и о планах на грядущий сезон в театре.

- В мае сезон в Тверском театре драмы закрылся показом «Вишневого сада». И планируется открыть им новый сезон, сделать три показа подряд. Я там играю. Это знаковый спектакль, в нём занята практически вся труппа театра. И это такая дань памяти Вере Андреевне Ефремовой.

Народная артистка России, многолетний главный режиссёр и художественный руководитель Тверского академического театра драмы Вера Ефремова скончалась 2 июня 2021 года на 92-м году жизни.