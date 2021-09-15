Уроки в школах Твери, где будут работать избирательные участки, не отменят, а помещения продезинфицируют

К полной дезинфекции школьных кабинетов приступят сразу по завершении избирательного процесса. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В дни голосования (17, 18, и 19 сентября) в большинстве школ Твери будут работать избирательные участки. В школы придут тысячи людей, которых обычно там быть не должно. Учитывая эпидемическую обстановку, возникает вопрос: удастся ли соблюсти все предосторожности? Тем более что 17 сентября, пятница, - учебный день. Суббота 18 сентября тоже - для школ, работающих на шестидневке.

Как стало известно «КП»-Тверь», уроки в эти дни не отменят. Просто они будут проходить в новом формате.

- Между Избирательной комиссией Тверской области и региональным Министерством образования достигнута договорённость относительно учебного процесса в дни голосования. Прерываться учёба не будет, но непосредственно в школы ребята не пойдут, - сообщили нашей редакции в пресс-службе облизбиркома. - Для них организуют альтернативные занятия: спортивные мероприятия, экскурсии, занятия на природе и так далее.

Отметим, по соглашению ЦИК РФ и федерального Минпросвещения ребятам можно заниматься в школах, где есть возможность максимально изолировать друг от друга два процесса - избирательный и учебный. Но у нас принято решение отправить детей на внешкольные занятия.

Понедельник 20 сентября станет обычным учебным днём, лишнего выходного у школьников не будет (хотя такая практика и существовала прежде).

- По завершении избирательного процесса помещения, где шло голосование, будут полностью продезинфицированы. Этим займутся специалисты МЧС. К началу уроков дезинфекция должна быть закончена, - уточнили в облизбиркоме.

Напомним, на предстоящих выборах в регионе будет работать 1172 постоянных и временных избирательных участка. Туда уже доставлены средства индивидуальной защиты – одноразовые маски, перчатки, антисептики. Избирателям выдадут одноразовые ручки для заполнения бюллетеней.

В Тверской области состоятся выборы депутатов Государственной Думы РФ, губернатора, депутатов областного Законодательного Собрания, а также депутатов представительных органов в ряде муниципалитетов. Всех будем избирать на пять лет.