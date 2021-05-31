Навстречу выборам: Кого будут избирать жители Тверской области 19 сентября 2021 года

В регионе пройдут сразу несколько выборочных кампаний. Фото: ПТО
В этом году 19 сентября, а также, вполне возможно, и еще пару дней (голосование могут сделать трехдневным) в Тверской области состоятся выборы депутатов Государственной Думы РФ, губернатора, депутатов областного Законодательного Собрания, а также депутатов представительных органов в ряде муниципалитетов. Всех будем избирать на пять лет.
Предстоящие федеральные и региональные предвыборные кампании стартуют в начале лета. После опубликования облизбиркомом в июне решения об их назначении начнется выдвижение кандидатов.
В ГосДуму предстоит избрать двух депутатов соответственно в двух округах - Тверском, № 179 и Заволжском, № 180.
К первому относится: Московский, Пролетарский, Центральный районы Твери и все муниципалитеты восточнее областной столицы, а также часть Калининского района. Ко второму - Заволжский район Твери и все муниципалитеты западнее, а также часть Калининского района.
Подробную разбивку смотрите ниже.
Губернатора будут выбирать в едином избирательном округе, то есть во всем регионе. Кандидатов выдвигают политические партии (в том числе - беспартийных). Полномочия действующего губернатора истекают 23 сентября 2021 года.
В Законодательное Собрание региона предстоит избрать 40 депутатов: 20 по одномандатным избирательным округам и 20 - в составе региональных списков политических партий.
В выборах будут задействованы все муниципальные образования Тверской области.
В местные представительные органы власти выборы пройдут в Лихославльском, Молоковском, Рамешковском, Спировском и Удомельском округах, Кашине, Максатихинском районе, некоторых сельских поселениях Бежецкого, Калязинского, Конаковского и Кувшиновского районах. Всего - 195 депутатов.
Решение о формате проведения голосования примет Центральная избирательная комиссия РФ.
По традиции, избирателям будут доступны несколько форматов волеизъявления, включая голосование в помещении и на дому - это там, где отсутствуют помещения для голосования и транспортное сообщение затруднено, а также по месту нахождения в рамках проекта «Мобильный избиратель».
НА ЗАМЕТКУ
Московский, Пролетарский, Центральный районы Твери;
Кимры;
Бежецкий район;
Весьегонский муниципальный округ;
Калининский район (Бурашевское, Верхневолжское, Каблуковское, Красногорское, Никулинское, Славновское, Тургиновское, Щербининское, Эммаусское сельские поселения, городское поселение поселок Орша, городское поселение поселок Суховерково);
Калязинский район;
Кашинский городской округ;
Кесовогорский район;
Кимрский район;
Конаковский район;
Краснохолмский муниципальный округ;
Лесной муниципальный округ;
Максатихинский район;
Молоковский муниципальный округ;
Рамешковский муниципальный округ;
Сандовский муниципальный округ;
Сонковский район;
Удомельский городской округ.
Заволжский район Твери;
Вышневолоцкий округ;
ЗАТО Озерный;
Ржев;
ЗАТО Солнечный;
Торжок;
Андреапольский муниципальный округ;
Бельский район;
Бологовский район;
Вышневолоцкий муниципальный округ;
Жарковский район;
Западнодвинский муниципальный округ;
Зубцовский район;
Калининский район (Аввакумовское, Заволжское, Кулицкое, Медновское, Михайловское, Черногубовское, городское поселение поселок Васильевский Мох);
Кувшиновский район;
Лихославльский район;
Нелидовский муниципальный округ;
Оленинский муниципальный округ;
Осташковский городской округ;
Пеновский муниципальный округ;
Ржевский район;
Селижаровский муниципальный округ;
Спировский муниципальный округ;
Старицкий район;
Торжокский район;
Торопецкий район;
Фировский район.