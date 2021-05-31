Навстречу выборам: Кого будут избирать жители Тверской области 19 сентября 2021 года

В регионе пройдут сразу несколько выборочных кампаний. Фото: ПТО

В этом году 19 сентября, а также, вполне возможно, и еще пару дней (голосование могут сделать трехдневным) в Тверской области состоятся выборы депутатов Государственной Думы РФ, губернатора, депутатов областного Законодательного Собрания, а также депутатов представительных органов в ряде муниципалитетов. Всех будем избирать на пять лет.

Предстоящие федеральные и региональные предвыборные кампании стартуют в начале лета. После опубликования облизбиркомом в июне решения об их назначении начнется выдвижение кандидатов.

В ГосДуму предстоит избрать двух депутатов соответственно в двух округах - Тверском, № 179 и Заволжском, № 180.

К первому относится: Московский, Пролетарский, Центральный районы Твери и все муниципалитеты восточнее областной столицы, а также часть Калининского района. Ко второму - Заволжский район Твери и все муниципалитеты западнее, а также часть Калининского района.

Подробную разбивку смотрите ниже.

Губернатора будут выбирать в едином избирательном округе, то есть во всем регионе. Кандидатов выдвигают политические партии (в том числе - беспартийных). Полномочия действующего губернатора истекают 23 сентября 2021 года.

В Законодательное Собрание региона предстоит избрать 40 депутатов: 20 по одномандатным избирательным округам и 20 - в составе региональных списков политических партий.

В выборах будут задействованы все муниципальные образования Тверской области.

В местные представительные органы власти выборы пройдут в Лихославльском, Молоковском, Рамешковском, Спировском и Удомельском округах, Кашине, Максатихинском районе, некоторых сельских поселениях Бежецкого, Калязинского, Конаковского и Кувшиновского районах. Всего - 195 депутатов.

Решение о формате проведения голосования примет Центральная избирательная комиссия РФ.

По традиции, избирателям будут доступны несколько форматов волеизъявления, включая голосование в помещении и на дому - это там, где отсутствуют помещения для голосования и транспортное сообщение затруднено, а также по месту нахождения в рамках проекта «Мобильный избиратель».

НА ЗАМЕТКУ

Тверской одномандатный округ:

Московский, Пролетарский, Центральный районы Твери;

Кимры;

Бежецкий район;

Весьегонский муниципальный округ;

Калининский район (Бурашевское, Верхневолжское, Каблуковское, Красногорское, Никулинское, Славновское, Тургиновское, Щербининское, Эммаусское сельские поселения, городское поселение поселок Орша, городское поселение поселок Суховерково);

Калязинский район;

Кашинский городской округ;

Кесовогорский район;

Кимрский район;

Конаковский район;

Краснохолмский муниципальный округ;

Лесной муниципальный округ;

Максатихинский район;

Молоковский муниципальный округ;

Рамешковский муниципальный округ;

Сандовский муниципальный округ;

Сонковский район;

Удомельский городской округ.

Заволжский одномандатный округ:

Заволжский район Твери;

Вышневолоцкий округ;

ЗАТО Озерный;

Ржев;

ЗАТО Солнечный;

Торжок;

Андреапольский муниципальный округ;

Бельский район;

Бологовский район;

Вышневолоцкий муниципальный округ;

Жарковский район;

Западнодвинский муниципальный округ;

Зубцовский район;

Калининский район (Аввакумовское, Заволжское, Кулицкое, Медновское, Михайловское, Черногубовское, городское поселение поселок Васильевский Мох);

Кувшиновский район;

Лихославльский район;

Нелидовский муниципальный округ;

Оленинский муниципальный округ;

Осташковский городской округ;

Пеновский муниципальный округ;

Ржевский район;

Селижаровский муниципальный округ;

Спировский муниципальный округ;

Старицкий район;

Торжокский район;

Торопецкий район;

Фировский район.