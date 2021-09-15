Коронавирус в Твери, последние новости на 15 сентября 2021: замороженные в крионе тела иностранцев и эротические фото в телефоне

Вот в таких контейнерах перевозили тела. Фото: facebook.com/dkvasnikov

Последние новости о коронавирусе в Твери на утро 15 сентября 2021 года.

Всего с начала пандемии в регионе зарегистрирован 63 346 случаев заражения (+198 за сутки).

Выздоровело 57010 пациентов (+351 за сутки).

На карантине - 4446 человека (-156 за сутки).

Умерли 1590 человек (+3 за сутки).

Прививку сделали 380 172 человека, за последние сутки – 202 человека.

Больше всего заражённых ковидом в Твери. На сегодняшний день в столице Верхневолжья выявлено 21 595 случаев (+92 за минувшие сутки).

В лидерах по числу заболевших также:

Конаковский район - 4826 (+9),

Ржев - 3528 (+19),

Вышневолоцкий городской округ - 2844 (+3),

Калининский район - 2805 (+10),

Кимры - 2209 (+4),

Торжок - 2077 (0).

Графика: Яндекс

Скандал с замороженными в крионе телами, которые пытались разместить в недостроенном тверском криохранилище, обрастает новыми подробностями. Оказалось, что там были тела не только граждан РФ, но и иностранцев.

Новость о том, что в Подмосковье похищены замороженные в крионе тела людей, появилась в сети 8 сентября. Позже стало известно, что резервуары с покойниками пытались провезти на хранение в Тверскую область.

Конфликт из-за замороженных тел разгорелся между бывшими супругами из Подмосковья. Муж и жена пытаются поделить "клиентов" компанию по заморозке умерших людей. Представители организации экс-супруга заявили, что у них попытались похитить оборудование вместе с замороженными телами клиентов. В другой компании информацию опровергли и сообщили, что лишь забрали принадлежащее им оборудование.

Как выяснилось позже в контейнере все же удалось увезти мозг одного из пациентов. Известно, что среди пациентов были не только граждане России, но и иностранцы из Великобритании, США и других стран.

По данным сайта компании "КриоРус", заморозка мозга усопшего стоит 15 тыс. долларов для россиян и 18 тыс. долларов для иностранцев, всего тела - 36 тыс. долларов. Сумму необходимо вносить ежегодно.

Ещё один скандал дня минувшего: в Калязине мужчина показывал детям эротические фотографии в телефоне.

Сообщение о том, что мужчина показывал детям в телефоне фотографии эротического характера, появилось в соцсети.

Следователем Кашинского межрайонного следственного отдела СУ СК РФ по Тверской области организовано проведение доследственной проверки, по итогам которой будет принято процессуальное решение.

Графика: ПТО

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