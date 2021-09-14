Сверим фенологические часы: жители Тверской области могут принять участие в масштабном исследовании сезонных изменений

15 сентября назначено Единым фенологическим днём. Фото: Виктория ТУШКОВА

Центрально-Лесной заповедник Тверской области вновь предлагает нам присоединиться к масштабному фенологическому исследованию. Это можно сделать уже 15 сентября, которое назначено Единым фенологическим днём.

Фенология - система знаний о сезонных изменениях в природе. Мы все уже когда-то занимались ею - на уроках природоведения. Теперь же есть шанс поучаствовать в глобальном исследовании, которое поможет учёным понять, что происходит с нашим климатом.

Кое-кто из постоянных читателей "КП"-Тверь" уже принимал участие в фенологическом исследовании. Последнее проводилось 15 мая 2021 года. Для тех же, кто захочет заняться изучением фаз природы впервые, всё подробно расскажем.

Фенологическое наблюдение проводится просто: 15 сентября вам потребуется понаблюдать за двумя деревьями - черёмухой обыкновенной и берёзой. Нам предстоит оценить сезонное окрашивание листьев и листопад - очень интересно! Деревьям нужно будет выставить оценки по фенологической шкале (смотрите ниже).Справится любой человек, биологическое образование не обязательно.

- Если много наблюдателей одновременно, в выбранный день опишут сезонное состояние какого-то широко распространенного, хорошо известного и легко наблюдаемого объекта, можно получить своеобразное фенологическое фото земной поверхности, - объясняет специалист-ботаник, замдиректора по научной работе Центрально-Лесного заповедника Елена Шуйская. - Таким образом, можно измерять скорость распространения фенологических явлений по территории, определять динамику сезонного развития в разных регионах, выявить реакции отдельных видов растений на климатические изменения.

Важно: наблюдаемая берёза должна быть не плакучей, а пушистой (Bеtula pubеscens). Это та, ветви которой не провисают вниз. В Тверской области полно и тех и других берёз, так что найти дерево не составит труда. Черёмуху же знают все. Подойдёт любая - одиночное дерево или черёмуховые заросли. Главное, чтобы деревья росли в неких усреднённых условиях - по влажности, освещённости и так далее - без экстрима.

Выбранное дерево желательно сфотографировать. Результаты исследования нужно направить на электронный адрес Центрально-Лесного заповедника forestprosvet@gmail.com. Форму, по примеру которой необходимо оформить результаты исследования, можно скачать здесь.

Кстати, организаторы Единого фенологического дня в этом году планируют выйти на международный уровень! Став участником исследования, каждый сможет внести важный вклад в прогнозирование сезонных изменений.

ФЕНОЛОГИЧЕСКАЯ ШКАЛА

Её можно скачать здесь или посмотреть на рисунке ниже: