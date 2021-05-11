Ставим оценки берёзам и черёмухам: жители Тверской области могут поучаствовать в массовом исследовании

Чтобы помочь науке, нужно сделать короткое наблюдение за двумя деревьями - черёмухой и берёзой. Фото: Мария ЛЕНЦ

А действительно ли всегда холодает, когда цветёт черёмуха? Фенологи знают ответ на этот вопрос. Фенология - это система знаний о сезонных изменениях в природе. Помните, как на уроках природоведения в школе мы вели дневники наблюдения за природой и погодой? Вот это и есть азы фенологии.

Между тем фенологическое наблюдение - один из самых важных способов понять, что происходит с климатом и какое будущее нас ждёт. Пополнить эту копилку знаний о природе Тверского края, а также узнать что-то новое и интересное может каждый. Центрально-Лесной заповедник Тверской области приглашает всех желающих на время стать учёными-фенологами. Причём уровень вашего образования никакого значения не имеет.

Задача проста: в определённый день сделать короткое наблюдение за двумя деревьями, отметить их состояние и стадию сезонного цикла - это совсем не сложно.

КОГДА И ЗА ЧЕМ НАБЛЮДАЕМ

Единым фенологическим днём назначено 15 мая, суббота. Добровольцам-фенологам нужно выбрать два объекта для наблюдений: это черёмуха обыкновенная (может быть дерево, куст или черёмуховые заросли) и берёза пушистая. Черёмуху обыкновенную знают все, а вот с берёзой может выйти небольшая путаница, так что объясним. Берёза пушистая - это та разновидность берёзы, ветви которой не провисают вниз, в отличие от берёзы плакучей. Крона молодой берёзы пушистой довольно узкая и стройная, с течением лет становится раскидистой, но ветви продолжают стремиться вверх. Ствол обычно гладкий и белый.

Берёза пушистая - та, у которой ветви растут вбок и вверх, а плакучая - та, у которой они клонятся к земле. Фото: Олег УКЛАДОВ

Для наблюдения стоит выбрать здоровые неповрежденные растения примерно среднего возраста, растущие в средних условиях по освещённости и увлажнению. Важное уточнение: поскольку наблюдения 15 мая будут ежегодно повторяться, важно выбрать удобное расположение деревьев - например, близкое к вашему дому или работе.

Выбранное дерево нужно будет сфотографировать (желательно сделать общий план места, где растёт дерево, и более подробные снимки почек, соцветий, появившихся листиков) и дать оценку по балльной фенологической шкале (шкалы мы приводим ниже).

Черёмуха в цвету. Фото: Центрально-Лесной государственный биосферный заповедник.

КАК ОФОРМИТЬ РЕЗУЛЬТАТЫ НАБЛЮДЕНИЙ

Результаты наблюдений необходимо оформить по образцу, который размещён на страничке Центрально-Лесного заповедника в соцсети. Отправляйте этот документ и сделанные вами фото на электронный адрес заповедника forestprosvet@gmail.com. Если у вас возникли затруднения с определением оценки по фенологической шкале, приложите чёткие фото, и сотрудники заповедника проведут оценку за вас.

ПОЧЕМУ ВАЖНО ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ

«Организаторы единого фенологического дня в этом году планируют выйти на международный уровень, расширив географию участников, - рассказывает старший научный сотрудник научного отдела Центрально-Лесного заповедника, кандидат биологических наук Елена Шуйская. - Став участником проекта, каждый из вас может внести важный вклад в прогнозирование сезонных изменений. Чтобы прогноз получился достоверным, нужно как можно больше наблюдателей. Соблюдение авторских прав каждого участника гарантируется. Каждому приславшему результаты наблюдений отправляется электронный вариант сертификата».

Кстати, сам Центрально-Лесной заповедник принимает участие в едином фенологическом дне ежегодно с 2014 года.

ФЕНОЛОГИЧЕСКАЯ ШКАЛА

Подробную информацию о фенологических шкалах для оценки берёзы пушистой и черёмухи обыкновенной можно скачать на страничке Центрально-Лесного заповедника в соцсети.

Берёза пушистая

Шкала содержит варианты оценки от 0 до 7 баллов.

0 - зимний покой. Все почки находятся в «зимнем» виде без каких-то изменений.

1 - набухание почек. На дереве появляются набухшие листовые (вегетативные) почки, у которых разошлись наружные чешуйки, но на ветвях ещё нет лопнувших почек с показавшимися кончиками листьев.

2 - проклёвывание почек. Появление лопнувших почек с показавшимися между почечными чешуйками кончиками зелёных листьев, которые ещё сложены в плотный пучок и прижаты друг к другу.

3 - начало «зеленения», распускания листьев. Появление «расхохлившихся» почек, в которых растущие листья ещё плотно сложены и собраны в пучки, но постепенно отходят друг от друга, разворачиваются, выглядывают из почек «раскрытыми клювиками». Но полностью обособленных листьев пока нет.

4 - «зеленение», распускание листьев. Появление вполне обособленных маленьких листьев, но черешки у них ещё не видны. Листовые пластинки выглядят гофрированными.

5 - «облиствение», появление полностью расправившихся листьев, у которых стали хорошо заметны черешки. Листовые пластинки из гофрированных становятся слегка волнистыми.

6 - рост молодых побегов. Стали заметны растущие молодые зелёные побеги, на которых, по мере их роста, происходит постепенное распускание листьев.

7 - начало летней вегетации. Листья практически полностью расправились и разгладились, достигли нормальной величины, приобрели более тёмную зелёную окраску и стали более жёсткими.

Черёмуха обыкновенная

Шкала содержит варианты оценки от 0 до 13 баллов.

0 - зимний покой. Все почки находятся в «зимнем» виде без каких-то изменений.

1 - набухание почек. На дереве появляются набухшие листовые (вегетативные) и цветочные (генеративные) почки, у которых разошлись наружные чешуйки, но на ветвях ещё нет лопнувших почек с показавшимися кончиками листьев. Издали черёмуха кажется покрытой белесоватыми штрихами и точками.

2 - проклёвывание почек. Появление лопнувших цветочных (генеративных) почек, из светлых плёнчатых чешуй которых показались соцветия. Соцветия ещё полностью не высвободились из плёнок и распускающихся листьев.

3 - начало бутонизации. Появление полностью обособившихся компактных прямых соцветий-«свечек»; бутоны в соцветиях прикрыты плёнчатыми белесоватыми прицветниками.

4 - бутонизация, «разрыхление» соцветий. Появление изогнутых соцветий серповидной формы, в которых бутоны мелкие, на коротких цветоножках, отходят друг от друга, но пока не раскрываются.

5 - бутонизация, соцветия-кисти. Появление кистевидных соцветий с бутонами, у которых слегка разошлись чашелистики и стали видны белые «звёздочки» лепестков. Возможно появление черёмухового аромата.

6 - бутонизация, окрашенные бутоны. Появление соцветий-кистей с окрашенными бутонами, которые стали похожи на зелёно-белые шарики; бутоны в нижней части соцветий рыхлые, готовы раскрыться.

7 - начало цветения. Появление соцветий с раскрытыми венчиками цветков, но раскрылись ещё не все.

8 - разгар, массовое цветение. Раскрылись все или почти все бутоны.

9 - начало отцветания. Опадение лепестков.

10 - отцветание. Все лепестки опали, но розовые тычинки ещё видны.

11 - полное отцветание. Засыхание тычинок и частей околоцветников, увеличение в размерах завязей.

12 - начало плодоношения. Появление маленьких зелёных плодов-костянок.

13 - плодоношение. Появление зелёных плодов-костянок нормального для черёмухи размера (с чечевицу или маленькую горошину).