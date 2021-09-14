От Речного вокзала до автобусной остановки: ТОП 5 проектов Юлии Сарановой

Фото: Константин Бежецкий

В трудное время в центре внимания оказались медики и волонтеры – люди, которые помогают другим. Одни по долгу профессии, другие по велению сердца. Именно они стали героями борьбы с ковидом, и далеко неслучайно Президент Владимир Путин перед праймериз «Единой России» четко дал понять: этих людей очень не хватает во власти, и их ждут в избирательной кампании – 2021. Так на выборах в этом году появились кандидаты новой волны – люди без политического опыта, но с большими заслугами перед обществом, открытые и искренние.

К таким кандидатам федеральные эксперты, СМИ причисляют и лидера тверского добровольческого центра «МыВместе» Юлию Саранову, которая организовала доставку продуктовых наборов и средств защиты медикам, пожилым людям, нуждающимся в разгар пандемии. Партия «Единая Россия» пригласила Юлию поучаствовать сначала в праймериз. А затем, когда Саранова выиграла предварительное голосование, она вошла в первую региональную тройку кандидатов от партии власти на выборах. И если в начале избирательной кампании кому-то казалось, что Саранова, новичок большой политики, может потеряться в борьбе, то к концу выборов эти вопросы отпали. Ведь только за несколько недель кампании лидер тверских волонтеров сумела решить столько вопросов и выдвинуть столько идей, сколько у иных политических игроков не получается за всю карьеру. Вот небольшой топ инициатив тверской активистки, которые уже нашли отклик на разных уровнях власти.

Фото: Константин Бежецкий

Речной вокзал

Вряд ли в Твери и Тверской области найдется человек, который не знает об уникальном здании на стрелке Тверцы и Волги. Речь, конечно же, идет о речном вокзале, обрушившемся четыре года назад. О необходимости восстановить его заговорили сразу же, но по прошествии времени работы так и не начались. Казалось, дело не сдвинется с мертвой точки, но чудо все-таки произошло. Впрочем, если уж быть точными, то вовсе не чудо, а результат общественной инициативы. На одной из дворовых встреч Юлии Сарановой в Московском районе к ней обратились с просьбой: нельзя ли наконец запустить процесс восстановления Речного вокзала? Юлия объяснила: все упирается в согласования с участием федерального министерства культуры. Она готова обратиться к министру культуры РФ Ольге Любимовой с просьбой устранить бюрократические препоны, мешающие старту восстановления. Но поддержат ли это горожане? Готовы ли поучаствовать в этом процессе?

Фото: Константин Бежецкий

Оказалось, еще как готовы! В начале августа на тверских улицах появились неравнодушные граждане, которые собирали подписи за восстановление одной из визитных карточек областной столицы. А вскоре заработал и специально созданный сайт, где можно было оставить свой голос в поддержку обращения о восстановлении Речного вокзала. Всего за неделю было собрано больше 10 тысяч подписей. А 30 августа инициатива, поддержанная лидером тверских волонтеров, получила отклик на самом высоком уровне – о письме-обращении узнал Президент Владимир Путин: об этом ему на рабочей встрече рассказал губернатор Игорь Руденя. Теперь мы точно знаем, что планируется, что Речной не только будет восстановлен, но еще и должен стать частью нового культурного пространства Твери. А началось все с обычной встречи во дворе…

Фото: Константин Бежецкий

Реновация детских лагерей

В советскую эпоху загородный отдых школьников во время летних каникул был частью повседневности – дети находились под постоянным присмотром, а родители могли спокойно заниматься своими делами. Длинные вереницы автобусов развозили ребятню по всевозможным «Романтикам», «Радугам» и прочим «Солнышкам». В одной только Тверской области их работало около сотни.

Фото: Константин Бежецкий

Сегодня число детских загородных лагерей значительно сократилось, но спрос никуда не делся – родители по-прежнему стараются отправить своих чад хотя бы ненадолго подышать свежим воздухом. Вот только материальная база оздоровительных лагерей не обновлялась десятилетиями, и менять ситуацию, как говорится, нужно было еще вчера. Проблема озвучивалась не раз, но для начала активных действий, видимо, не хватало толчка. Такой отправной точкой стал разговор Юлии Сарановой с педагогами, после которого она выступила в Москве на открытии Штаба общественной поддержки «Единой России». Лидер тверских волонтеров озвучила идею реновации детских лагерей в масштабах всей страны и была услышана. Инициативой заинтересовались на высшем уровне, так что в ближайшее время стоит ждать серьезных подвижек.

Фото: Константин Бежецкий

Поддержка медиков

Ни для кого не секрет, что заработная плата врачей в столице и в регионах разительно отличается. Причем не в пользу последних. К сожалению, это основная причина оттока кадров в Москву. И Тверская область здесь тоже не исключение, особенно остро вопрос стоит в сельской местности. Но, кажется, ситуация в скором будущем может измениться.

Юлия Саранова озвучила проблему разницы в доходах во время онлайн-консилиума с Денисом Проценко, главным врачом больницы №40 в Коммунарке. Тверская активистка отметила, что тарифная сетка должна быть единой для столицы и регионов – это промотивирует медиков остаться в родном селе, а не искать лучшей жизни в столице. Более того, Юлия Саранова предложила расширить программу «Земский доктор».

– У нас получается, что по этой программе ребята не могут вернуться в то село, откуда они родом, – подчеркнула лидер тверских волонтеров. – Помимо этого, в программу не могут войти те медики, которые не из сельской местности. Хотелось бы, чтобы в программе появились городские поселения.

А еще, по мнению Юлии Сарановой, не помешало бы снизить проходной балл по ЕГЭ для целевого набора. И Денис Проценко счел все эти предложения конструктивными. А потом озвучил их во время рабочего визита в Челябинскую область, говоря о важности сохранения кадров в родных регионах. Таким образом главврач московской больницы поддержал идею лидера тверских волонтеров.

Фото: Константин Бежецкий

Донорская акция

Продолжим тему здоровья – в Тверской области работает мобильная станция переливания крови, которая дает возможность всем желающим поделиться частичкой жизни. И это не художественное преувеличение, ведь донорская кровь в прямом смысле спасает людей.

Мобильная станция уже побывала в Кимрах и Торжке, Кувшинове и Бежецке, а на днях прибудет в Конаково. Как отмечают медики, многие жители муниципалитетов впервые пробуют себя в качестве доноров. И порой начинают занимать очередь с самого утра, чтобы принять участие в этой масштабной акции – совместном детище тверских врачей и активистки Юлии Сарановой.

Для лидера общественного движения «МыВместе» - это не первый подобный проект – Саранова организовала акцию «Подари каплю Надежды», еще будучи студенткой. И за 15 лет ей удалось привлечь более 10 тысяч новых доноров, в том числе и собственным примером: сама она сдавала кровь уже 20 раз.

Неудивительно, что медики обратились за поддержкой нынешней акции именно к лидеру тверских волонтеров.

Фото: Константин Бежецкий

Комфортная среда

Разбитый асфальт, отсутствие хотя бы простенького укрытия на случай дождя – вот как выглядела до недавнего времени остановка общественного транспорта у кольца в Южном. Жители микрорайона пожаловались Юлии Сарановой, и тверская активистка приехала с проверкой в компании замглавы администрации города Дениса Черных. Вместе они убедились, что пассажиры, мягко говоря, испытывают дискомфорт в ожидании автобуса.

Чиновник пообещал Юлии Сарановой исправить проблему и модернизировать остановку. И вот в начале сентября на проблемной точке закипела работа, а сегодня у кольца в Южном можно спрятаться от дождя и ветра в одном из двух новеньких павильонов. И там же можно присесть на скамейку, о чем очень просили пассажиры преклонного возраста.

Фото: Константин Бежецкий

Возможно, кто-то скажет, что автобусная остановка – это частности. Но когда речь идет о городской среде, мелочей не бывает. Безопасные дворы, удобные подъезды и подходы к социальным объектам, доступные для всех, в том числе для людей с особыми потребностями – из этого складывается городское пространство. То пространство, в котором хотим жить мы с вами! Но чтобы все эти инициативы воплотились в жизнь, нужна ваша поддержка. Не забудьте 17, 18 и 19 сентября заглянуть на избирательные участки! А пока еще есть время решить, какой из проектов главного тверского волонтера близок лично вам.

Фото: Константин Бежецкий

Фото: Константин Бежецкий

Фото: Константин Бежецкий

Оплата публикации произведена из средств избирательного фонда Тверского регионального отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»