Коронавирус в Твери, последние новости на 13 сентября 2021: BMW для олимпийской призёрки, льготы для выпускников и опасные игры

Читайте главное на 13 сентября 2021 года. Фото: Мария ЛЕНЦ

Последние новости о коронавирусе в Твери на утро 12 сентября 2021 года.

Всего с начала пандемии в регионе зарегистрирован 62 951 случай заражения (+198 за сутки).

Выздоровело 56 288 пациентов (+200 за сутки).

На карантине - 4933 человека (+54 за сутки).

Умерли 1586 человек (+2 за сутки).

Прививку сделали 379 970 человек, за последние сутки – 511 граждан.

Больше всего заражённых ковидом в Твери. На сегодняшний день в столице Верхневолжья выявлено 21 439 случаев (+66 за минувшие сутки).

В лидерах по числу заболевших также:

Конаковский район - 4806 (+21),

Ржев - 3493 (+20),

Вышневолоцкий городской округ - 2836 (+4),

Калининский район - 2780 (+13),

Кимры - 2203 (+3),

Торжок - 2070 (+2).

Статистика коронавируса на 12 сентября. Графика: yandex

Серебряный призёр Олимпийских Игр в Токио, наша землячка, уроженка Твери Василиса Степанова, получила в подарок шикарное авто - кроссовер BMW X3. Подарки победителям и призёрам Олимпиады вручали в государственном Кремлёвском дворце. На прошедших играх Василиса в паре с Еленой Орябинской завоевала серебро. Отметим, что до этой победы в академической гребле у нас не было олимпийских медалей 17 лет!

Василиса искренне рада подарку, о чём и сообщила подписчикам на своей страничке в Инстаграм.

Тем временем в Твери развернулись другие игры - опасные. На станции Пролетарская очевидцы сняли на фото детей, которые развлекались, перебегая железную дорогу перед движущимися поездами. Свидетели происходящего очень обеспокоены и не даром - подобные развлечения несут непосредственный риск для жизни.

И хорошая новость для будущих выпускников: тверские школьники могут получить льготы при поступлении в вуз по итогам финансовой олимпиады. Принять участие в олимпиаде могут учащиеся 8-11 классов. Регистрация на участие в олимпиаде ещё продолжается.

Напомним, что в регионе продолжает действовать масочный режим в транспорте, магазинах и других местах скопления людей. Это вдвойне важно в преддверии сезона ОРВИ и гриппа, когда наш организм может стать ещё слабее перед коронавирусом. Будьте здоровы!

Коронавирус в Тверской области. Фото: ПТО

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