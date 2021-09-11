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Дом. Семья11 сентября 2021 13:37

Видео с медвежатами, которые облюбовали валун в лесу Тверской области

Его выложили известные спасители мишек
Алексей АНДРЕЕВ
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Мишки в лесу... Фото: VK/Центр спасения медвежат-сирот/скрин видео

Мишки в лесу... Фото: VK/Центр спасения медвежат-сирот/скрин видео

Расположенный на самом западе Тверской области Центр спасения медвежат сирот регулярно радует новыми видеороликами с растущими мишками. Так, недавно в паблике центра появилось видео с поедающими ягоды рябины медвежатами. И вот подоспел свежий ролик.

В нем косолапые подростки в лесу (на огороженной территории центра рядом с деревней Бобинцы в Торопецком районе) нашли и облюбовали старый замшелый валун.

- Этот огромный камень - одно из любимых мест медвежат для игр. А Бусинке он приглянулся как уютная колыбель для тихого часа, но ей постоянно кто-то мешает, - прокомментировали сотрудники центра в паблике.

Если кто не знает, Бусинкой зовут одну растущую там неординарную девочку-медвежонка.

Напомним, что основал этот уникальный замечательный центр спасения медвежат-сирот выдающийся человек, всемирно известный биолог Валентин Пажетнов. Медвежий папа...

Валентин Сергеевич трагически погиб в июне этого года на рыбалке... Светлая ему память.

Читайте об этом необыкновенном удивительном человеке здесь.

Смотреть видеосюжет
Мишки в лесу. Видео от Центр спасения медвежат-сирот в Тверской области
Мишки в лесу. Видео от Центр спасения медвежат-сирот в Тверской области
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