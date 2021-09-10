В ТЮЗе Твери слепым во время спектаклей будут описывать действие на сцене

В ТЮЗе новый сезон на большой сцене откроют 17 сентября. Фото: FB/Тверской театр юного зрителя

Театралы столицы Верхневолжья замерли в предвкушении - в Твери после летнего сна оживают театры. Некоторые это делают не только премьерами, но и уникальными задумками.

Директор Тверского ТЮЗа Александр Бахарев сообщил, что в театре будет реализован проект по привлечению на спектакли незрячих зрителей.

Как пояснил Александр Витальевич, театр выиграл грант фонда Алишера Усманова, благодаря которому с 17 сентября и запускает проект для незрячих зрителей.

Речь идет о внедрении в ТЮЗе так называемой методики тифлокомментирования. Директор театра кратко описал технические особенности этого способа знакомства незрячих зрителей с театральным искусством:

- Для этих целей есть специально обученный человек, который практически режиссер-актер. Он через наушники будет комментировать то, что происходит на сцене.

Образно говоря, этот специалист как бы станет глазами незрячих зрителей.

Кстати, спектакли для незрячих - это распространенная мировая практика.

Всё это произойдет на открытии 89-го театрального сезона 17 сентября. На сцене будет представлена чеховская «Чайка» в постановке режиссера из Лондона Виктории Вигг (она уже хорошо знакома поклонникам ТЮЗа).

Знаменательно, что произойдет это в большом зале. Он больше полугода, начиная с декабря 2020-го, был закрыт для спектаклей решением руководства театра из-за антиковидных ограничений.

Кстати, «Чайку» с открытия сезона сможет увидеть не только тверская публика, но и весь мир. Дело в том, что на интернет-ресурсах Минкульта РФ будет организована трансляция постановки с шести камер. Для организации эфира Министерство культуры пришлет в ТЮЗ целую команду профессионалов.

Итак, 17 сентября, 18:30, ТЮЗ, большая сцена, «Чайка».

Все эти подробности об открытии нового сезона Александр Бахарев рассказал в тверском эфире радио «Комсомольская правда» (99,3 FM).