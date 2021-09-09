Чем порадуют публику театры в Твери в новом сезоне

Театральные залы ждут публику. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Вступает в свои права осень. Очередное лето позади. А это значит, что открывается новый театральный сезон. Поклонники лицедейства в предвкушении катарсиса готовятся вновь вдохнуть непередаваемый запах кулис и подмостков, вновь замереть или, напротив, расслабиться от игры своих любимых актеров.

«КП»-Тверь» узнала, чем собираются радовать публику в новом сезоне три профессиональных тверских театра.

Тверской академический театр драмы

ТАТД первым официально открывает в столице Верхневолжья театральный сезон. Представьте себе, для этого театра он будет аж 276-м.

Торжественное событие случится 10 сентября, в 18:30. Вечер украсит «Вишнёвый сад» по знаковой для драмтеатра пьесе великого Чехова в постановке Александра Павлишина.

В конце первого месяца осени состоится еще одна премьера – показ трагикомедии «Дядюшкин сон» в постановке Валерия Персикова. Это первое обращение режиссера к Достоевскому на тверской сцене.

В середине золотой осени зрителей ожидает премьера «Как важно быть серьезным» (в оригинале – «Как важно быть Эрнестом») по пьесе Оскара Уайльда. Поставил спектакль режиссер из Санкт-Петербурга Борис Гуревич.

Завершит 2021-ый год премьера музыкальной постановки «Каменный цветок» по сказу Бажова от режиссера Иоланты Мельниковой. Волшебная сказка станет подарком детям и их родителям на новогодние каникулы.

До конца года зрители могут увидеть в театре Драмы и гастролирующие коллективы. 30 сентября Вышневолоцкий театр Драмы привезет на тверскую сцену свой премьерный спектакль по Гоголю «Вечера на хуторе близ Диканьки». 31 октября и 1 ноября - гастроли Государственного русского театра драмы имени Фазиля Искандера (Республика Абхазия) со спектаклями «Кьоджинские перепалки» Гольдони, и «Хаджи Мурат» Толстого.

Школьников, студентов, коллективы, туристов города и области ожидает приятный сюрприз – регулярное событие 276-ого сезона – «Творческая встреча». Тверской театр драмы готов познакомить зрителей с историей своего становления, уникального здания, тайнами закулисья.

Получат продолжение проекты для зрителей «Доступный театр», «Театральная фотоохота», «PRO театр», а также розыгрыши, подарки, прямые эфиры и др.

Да и здание драмтеатра будет преображено. Уже идет ремонт фасада, планируется заменить часть оконных конструкций, восстановить колонную группу, лепные украшения, произвести окраску фасада, установить художественную подсветку. В следующем году работы продолжатся.

Театр юного зрителя

Пожалуй, самый передовой храм Мельпомены в Твери – ТЮЗ. Театр готовит в новом своем 89 сезоне четыре премьеры.

Одна из них - постановка главного режиссера ТЮЗа Ивана Пачина - «Космос. Мама. Я» - будет впервые представлена в нашем городе уже завтра, 10 сентября. Это спектакль-путешествие для всей семьи, где есть место и мечтам и великим ученым.

В октябре состоится премьера постановки «Грозы» Александра Островского от уже известной зрителям ТЮЗа режиссёра из Англии Вероники Вигг.

В ноябре - премьера спектакля для подростков «Где здесь я?», который вышел из режиссерской лаборатории ТЮЗа.

В декабре ожидается премьера спектакля «Приключения Гекльберри Финна» (по великому произведению Марка Твена) от Ивана Пачина.

Также ТЮЗ, конечно, представит свои уже проверенные известные постановки, в том числе премьеры прошлого года и прославленные «Короля Лира», «Пустоту», «Чайку» и т.д. Сниматься из репертуара ничего в этом сезоне не будет.

Помимо этого, в конце сентября запланированы обменные гастроли с Калужским ТЮЗом.

21-22 октября в Тверском ТЮЗе в рамках «Года Германии в России» будут гастроли молодежного театра «Штраль» из Берлина.

Тверской театр кукол

18 сентября свой 78 театральный сезон откроет первый театр всех тверских детей – будущих театралов, Тверской театр кукол.

Зрителей ждет сразу две премьеры. Это спектакль «Про бабушек», адресованный детям и их родителям (0+) и экспериментальная постановка для взрослой публики «Фрида. Memoria» (16+). Последний, как вы догадались из названия, посвящен трудной неординарной судьбе мексиканской художницы Фриды Кало.

Оба спектакля — это плод работы уже известных в Твери постановщиков из культурной столицы Санкт-Петербурга – режиссера Чакчи Фросноккреса и его команды.

Театр кукол разнообразил репертуар. Теперь он состоит из 30 постановок. Это и сказки для детей, новеллы для семейного просмотра, современная российская и зарубежная драматургия. Только успевайте, следите за афишей.

Есть место для гастролей и фестивалей. Так, творческий коллектив Театра кукол со спектаклем «Журавлиные перья» в конце сентября примет участие в международном фестивале театров кукол «Белгородская забава», а в октябре спектакль «Сказка о рыбаке и рыбке» будет представлен в Москве в рамках конкурса молодой режиссуры «Артмиграция детям».

Кстати, и в Театре кукол, как и в драме, планируется ремонт. Будут ремонтировать фасад здания театра, и обновлять интерьер фойе.