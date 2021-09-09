Легендарная «Катюша», установленная на трассе М-10 в Тверской области, отправилась на реставрацию

Восьмитонная «Катюша» до недавнего времени стояла на М-10 у поворота на Конаково. Фото: Яндекс.Карты

На трассе М-10 в Тверской области с постамента исчезла реактивная «Катюша» - армейский бесствольный миномёт БМ-13. Восьмитонная «Катюша» была установлена у поворота на Конаково, на 116-м километре трассы «Москва-Санкт-Петербург». Формально это территория сельского поселения Завидово.

«Катюша» - объект культурного наследия регионального значения, памятник воинской славы. Она установлена в память о бойцах 185-й стрелковой дивизии. На постаменте есть мемориальная табличка: «Отсюда, остановив врага, части 185-й стрелковой дивизии в декабре 1941 года перешли в контрнаступление».

Архивное фото нашей «Катюши»: снимок сделан победителями соревнования «Дорогами подвигов и славы», командой Первомайского Дворца пионеров города Москвы. Фото: архив журнала «За рулём», №1, 1968 г.

И вот в сентябре в сети появились фото пустого постамента. Люди переживали: не на металлолом ли сдали символ Великой Отечественной?

- С «Катюшей» всё в порядке, её отправили на реставрацию, - заверили «КП»-Тверь» в администрации сельского поселения Завидово.

Реставрация действительно планировалась. Согласно открытым данным с сайта госзакупок, на обновление «Катюши» из казны сельского поселения будет потрачено 2 722 093 рубля. Такова была и первоначальная цена контракта - на конкурс вышел единственный подрядчик, с которым заключили договор на эту сумму. Реставрировать легендарный миномёт будет Научно-реставрационный центр «Тверьпроектреставрация».

Пустующий постамент. Фото: Подслушано у Медиков г. Тверь, vk.com/podslyshano_y_medikov

По условиям контракта автомобильную базу, на которой установлен миномёт (ЗиС-151), заменят на «Студебекер», ЗиС-5 или ЗиС-6. «Катюшу» заново покрасят - согласно её паспорту цвета. Основные работы - ремонт пьедестала. Его полностью демонтируют, включая брусчатку и грунт по периметру. Мемориальную табличку подрядчику поручено аккуратно снять, чтобы потом вернуть на место. Под новый постамент зальют бетон, установят арматуру, воссоздадут пьедестал и водрузят на него «Катюшу».

Территорию вокруг приведут в порядок, заново уложат брусчатку. Кроме того, памятник будет лучше виден - сектор обзора со стороны дороги на Конаково расчистят от растительности. Всё это подрядчик обязуется сделать до 24 декабря этого года, так что прославленный миномёт, звука ракет которого так боялись фашистские захватчики, вернётся на место уже в этом году.

СПРАВКА «КП»

Боевая машина реактивной артиллерии, прозванная в народе «Катюшей», была принята на вооружение буквально за какие-то часы до гитлеровского вторжения в Советский Союз - 21 июня 1941-го.

«Катюша» имела три модификации: БМ-8 (с 82-миллиметровыми снарядами), БМ-13 (со 132- миллиметровыми снарядами) и БМ-31 (с 310- миллиметровыми снарядами). Миномёты производили на воронежском заводе имени Коминтерна, а также на московском «Компрессоре». Боеприпасы поставлял завод имени Владимира Ильича Ленина (Москва). Всего советская промышленность за годы войны произвела примерно 10 000 боевых машин реактивной артиллерии.

Установки, производимые на заводе имени Коминтерна, помечались литерой «К». Возможно, именно поэтому и появилось у «Катюши» её ласковое имя. Другая версия гласит, что миномёт нарекли по названию песни Матвея Блантера на стихи Михаила Исаковского «Катюша». Военный историк Андрей Сапронов (в войну - сержант 144-й стрелковой дивизии 20-й армии, участвовавший в самом первом боевом применении миномёта) вспоминал в интервью, как один из красноармейцев, впечатлённый произведённым обстрелом, удивлённо воскликнул: «Вот это песенка!» На что Сапронов ему ответил: «Катюша».

Захватчики же звали «Катюшу» иначе: «орган Сталина» - за глубокий звук, производимый оперением летящих снарядов.