В Тверской области яблок много, но они никому не нужны

В этом году яблоки уродились знатно. Фото: Алина ПЕТРОВА

Этим летом в нашем регионе яблок уродилось дай Боже. Правда, многие сетовали, что самый распространенный в России фрукт нынче мелок из-за жары. Но грызть их было не перегрызть. Яблок с лихвой хватило и на компоты, и на варенья. У многих еще и осталось немало. Куда же деть это добро, чтоб оно не гнило под деревьями на дачных участках и в садах?

Один из вариантов подсказал кандидат биологических наук, директор Ботанического сада ТвГУ Юрий Наумцев. Он напомнил, что яблоки можно использовать как натуральное удобрение. Это как раз касается падалицы, которой осенью в садах бывает очень большое количество. Как сейчас, собственно.

- Нападавшие избытки яблок можно собрать в компостную яму, дать там перегнить год-два и удобрять этим органическим удобрением землю на ваших деревенских или дачных участках, - посоветовал Юрий Викторович.

И правда. Известно же, что яблоках много железа, калия, кальция, натрия, фосфора, хлора, марганца. А используемые земли часто испытывают недостаток в том или ином элементе.

Однако компостную кучу необходимо правильно организовать, чтобы удобрение из яблок (и не только) получилось полезным.

Специалисты советуют соблюдать несколько правил:

- компостная куча должна дышать, её не надо ограждать;

- нижний слой компоста должен быть выложен навозом, поверх него - немного земли;

- сверху яблоки в компосте желательно обильно посыпать золой.

Еще отличный вариант - отдать кому-нибудь излишки яблок. Например, говорят, их принимают для кормления лошадей.

«КП»-Тверь» поинтересовалась, как с этим обстоит дело на Тверском ипподроме.

- Да, мы принимаем яблоки для подкормки лошадей, и нам привозят их мешками, - ответил нам сотрудник ипподрома. - Правда, есть проблема. Бывает, что привозят много гнилья, а такое животным давать, конечно, нельзя. Приходится порой довольно много подгнивших яблок в мусорные контейнеры выкидывать.

В тверском конноспортивном клубе «Станица» нам также сказали, что принимают яблоки, но опять только хорошие и немного.

- Мы принимаем яблоки в разумных пределах, потому что лошадям много яблок давать нельзя, иначе у них развивается болезнь, которая сказывается на копытах, - пояснил основатель и главный тренер КСК «Станица» Дмитрий Заскалов.

Зато избыток яблок, если их высыпать на первый снег, может напомнить о творчестве нашего земляка Андрея Дементьева. Даже флешмоб можно устроить с рассыпанием яблок и чтением известных строк:

Яблоки на снегу - розовые на белом,

Что же нам с ними делать, с яблоками на снегу?!

Яблоки на снегу в розовой нежной коже -

Ты им ещё поможешь, я себе не могу…