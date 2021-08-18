Садовая экономика: В Твери со своих огородов яблочки вдвое дешевле привозных, но гости цену не сбавляют

19 августа - Яблочный Спас. Фото: Алексей АНДРЕЕВ

На Руси красивую крепкотелую девицу нередко сравнивали с наливным яблочком. Это дошло и до нас. И не зря. Яблоко - это плод, который и глаз радует, и вкусен, и полезен. К чему мы это? Так на носу же Яблочный Спас. Он празднуется 19 августа.

Накануне корреспондент «КП»-Тверь» прогулялся по некоторым рынкам, приценился к яблокам - привозным и местным, а также узнал некоторые интересные подробности о том, что можно делать из этих плодов.

В микрорайоне «Южный» на подходе к местному рынку (на улице Можайского) вдоль дорожки привычно расположились продавцы-частники со всякими ягодами в банках, огурчиками, укропчиком, а также яблоками.

- Яблоки свои, с огорода? Сколько стоят? - спросил я у интеллигентного вида мужчины лет пятидесяти в очках.

- Да, конечно, свои. По 30 рублей за килограмм продаю. Вкусные, - ответил он.

В его корзине лежали притягательные красненькие в мелкую полоску яблочки. Вот только мелковатые. Как выяснилось, это сорт анис.

- В этом году урожай большой, но яблоки, что уж тут говорить, мелковаты, - попенял интеллигентный садовод-торговец.

Яблоки в этом году уродились знатно. Фото: Алина ПЕТРОВА

Едва я успел от него отойти и направился было к рынку, как до меня долетел женский призывный голос:

- У меня купи, я по 20 рублей за кило продаю, не пожалеешь, сладкие! - громко обращалась ко мне бабушка с яблоками.

Хотел было купить, но вспомнил, что у меня только банковская карта, наличности совсем нет, да и дорога рядом с обилием машин и выхлопных газов как-то смутила. В общем, не оправдал надежд продавщицы.

На рынке первым делом попались на глаза огромные арбузы. Продавец сказал, что это щедрость из Дагестана по 35 рублей за килограмм. Но меня интересовали яблоки.

- Это из Молдовы яблоки сорта Пинг, очень сладкие, клянусь, - с характерным кавказским акцентом прорекламировал товар продавец - загорелый мужчина средних лет, явно южанин. - Продаю по 160 рублей за кило.

Ого. Ощутите разницу, как говорится.

Неподалеку женщина торговала овощами и фруктами, в том числе яблоками. Честно признаться, вид у них был так себе, какой-то непрезентабельный. Продавщица рассказала, что это ранние яблоки из Краснодара по 60 рублей за килограмм.

Тут же рядом дед, вызвавший у меня ассоциации с эдаким лесовиком-грибником, также торговал яблоками. На вид они были куда лучше краснодарских: крепенькие, зеленоватые с красными бочками.

На рынке в микрорайоне Южный. Фото: Александр ЖМУЛИН

Сорт дед не смог назвать.

- Это мои яблоки с деревенского участка. Что за сорт, не скажу, но вкусные. Продаю по 40 рублей за килограмм. Если всю корзину возьмёшь, по тридцатнику отдам, - заявил мне он.

- Урожай удался в этот раз, да? А вы с избытком яблок что делаете, неужели все распродаете?

- Да, в этот раз яблок очень много, только мелкие все из-за жары и недостатка воды. Яблоки мы в банки закатываем: компоты, варенья всякие. Знакомым много раздаю, ну и вот торгую.

Стоящая рядом женщина, услышав наш разговор, сказала, что из яблок можно еще отличные чипсы делать:

- Надо тонко порезать и в духовке просушить. Можно и просто сушить на зиму. Шарлотки - пироги с яблоками - можно делать.

Раньше, кстати, такие чипсы просто сухофруктами называли.

Заехал я и на рынок на Орджоникидзе возле торгового центра. Там прямо на обочине вновь торговцы с корзинками и банками. Торговали, конечно же, и яблоками.

Рядом с рынком у торгового центра на улице Орджоникидзе. Фото: Александр ЖМУЛИН

Цены в таком же диапазоне: 30-40 рублей за килограмм.

- Это белый налив с огорода, местные яблоки, тверские, хороши на вкус, по 30 рублей отдаю, - предлагала яблоки одна женщина.

Рядом, но на цивилизованном прилавке, ребята с солнечного Кавказа. У них краснодарские яблоки по 80 рублей за килограмм.

В общем, те, кто со своего участка яблоками торгует, спешат поскорее продать, потому и цены низкие. А продавцы яблок из крупных хозяйств настроились на длительную торговлю и цену не сбавляют.

НА ЗАМЕТКУ

Яблочная пастила от корреспондента «КП»-Тверь» Ольги Трофимовой, у которой тоже есть небольшой яблоневый сад.

Яблоки помыть, очистить от семечек, с кожурой нарезать на ломтики или кубики, сложить в большую кастрюлю (4-4,5 л), добавить 300 мл воды и варить до мягкости примерно час.

Важно часто перемешивать яблоки, чтобы они не подгорали.

По вкусу можно добавить корицу, сахар, ваниль.

Готовую массу пробить блендером до однородного пюре (без комочков), снова довести до кипения и варить 15 минут.

На противне развернуть пергамент для запекания, смазать маслом, разложить пюре слоем 0,5-1 см.

Запекать в приоткрытой духовке при температуре 90-100 градусов около 3-4 часов (по готовности) или в электросушилке.

Готовая пастила темнеет и не липнет к рукам.

Запеченной пастиле дать остыть, снять с пергамента, нарезать на кусочки или свернуть в трубочки. Хранить в сухом месте.