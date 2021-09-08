Вкусные пирожки, «комки» и валютчики-нелегалы: Вспоминаем историю легендарного универмага «Тверь», в здание которого переехал областной суд

Открытый 7 октября 1982 года универмаг долгое время был самым большим торговым центром Калинина и главным местом притяжения горожан. Фото: Дмитрий МИТИН

Годы назад, трепеща от предвкушения, сюда бежали за модными турецкими кофточками и кожаными куртками, а сегодня из этого же самого здания можно запросто «заехать на кичу», то бишь оказаться осуждённым к реальному сроку в тюрьме. Это, пожалуй, самое известное здание Твери - универмаг на улице Брагина, чья история так же интересна, как история самого нашего города.

В конце августа 2021 года в здание универмага «Тверь» переехал областной суд. Ирония судьбы: «Бастилия», как в народе прозвали универмаг за особенности архитектуры, стала главным тверским ареопагом.

Теперь бывшая «Бастилия» - дворец правосудия. Фото: Тверской областной суд

Но это сегодня. А когда-то…

«Два кусооо-чеее-каа колбаски у тебя лежали на столе!» - надрывается из динамиков суперпопулярная в начале 90-х группа «Комбинация». Обязательная программа выходного дня: толпы горожан субботним утром идут в универмаг, чтобы утолить свою потребительскую жажду - советскому товарному дефициту конец! Это был не просто поход за покупками. Это был досуг. Это был азарт - слова «шопоголизм» тогда ещё никто не знал.

Он был первым, передовым, единственным. Торжественно открытый 7 октября 1982 года, в День Советской Конституции, универмаг стал самым большим торговым центром Калинина. Здесь впервые в жизни многие горожане увидели движущиеся лестницы – эскалаторы. По коридорам монументального здания с окнами-бойницами (вот она - Бастилия!) можно было бродить часами. Тогда, по нынешним меркам, разнообразием товары не радовали. Но калининцам вполне хватало. Тем более что иногда на прилавки «выбрасывали» и дефицит!

Горбачёвский курс по ускорению социально-экономического развития страны, развитие кооперации, провал «рыночного социализма», новая волна товарного дефицита, переход к регулируемой рыночной экономике - жизнь страны менялась. Универмаг «Тверь» пережил это всё.

90-е - разгул свободной торговли! Кипевшая в универмаге жизнь отражала всю хаотическую неопределённость начинающего с нуля нового Российского государства. У входа толкались карманники, наркоманы, долларовые менялы. Последние, кстати, впервые появились именно у «Бастилии», чуть позже поделив на делянки весь город.

На первом этаже универмага всё ещё держался за жизнь Советский Союз: здесь по-прежнему работал магазин музыкальных инструментов. Родители за руку тащили сюда будущих виртуозов выбирать гитары, домры, флейты, пианино. Продавцы закатывали глаза, когда очередной доморощенный гитарист пытался наиграть тему из «Дыма над водой» группы «Deep Purple». Рядом торговали мебелью а-ля гарнитур «Берёзка» и, кажется, коврами.

Наверху правил бал свободный рынок. Эскалаторы вели в цитадель «комков», как тогда называли коммерческие магазины. Коммерсанты торговали электроникой, шубами, турецкой кожей и дублёнками, кассетами, пуховиками, джинсами, сумками, шапками...

Вид, открывающийся с крыши «Бастилии». Фото: Дмитрий МИТИН

- В выпускном классе школы устроился туда продавать кассеты и диски. Обычный магазинчик на третьем этаже - один из многих, - поделился с «КП»-Тверь» тверичанин Александр Дикарев. - Работали, конечно, без официального трудоустройства, как и все вокруг. Никаких проверок. Народ валил валом в базарные дни. А в будни приходили в основном менять валюту. Такой нелегальный обменник чуть ли не в каждом «комке» был. Сейф прятали под прилавком, и хозяин ежевечерне его опустошал, а с утра вновь привозил деньги. Ежедневно на очень приличную сумму меняли, хоть и конкурировали с менялами, стоящими у входа. Курс-то куда выгоднее был, чем в официальных обменниках.

Атмосфера свободной ярмарочной торговли царила в «Бастилии» ещё долго. В нулевых на четвертом и пятом этажах универмага начали обустраивать офисы различных организаций. Сюда забегали по делам или перекусить.

- На втором или третьем этаже был буфет. Я тогда работал в одной из редакций неподалёку. Ходил в «Бастилию» обедать, - рассказывает мой коллега, корреспондент «КП»-Тверь» Александр Жмулин. - Пирожки там были хороши!

А ещё в буфете наливали - дело было до алкогольных запретов. Побродив по Центральному рынку и универмагу, можно было сразу отпраздновать удачные покупки.

В 2000-х на здании была установлена антенная мачта, с которой началось вещание телевидения в стандарте MMDS. Мачта, кстати, подпортила крышу. Офисы на верхних этажах занимали миграционщики, различные телекоммуникационные компании. На пятом этаже разместилась тверская редакция телеканала СТС.

- Я тогда работал на телеканале режиссёром, - вспоминает режиссёр кино и телевидения Павел Дроздов. - Поначалу мы ютились в крошечных кабинетиках на пятом этаже, бегали по крошечным узким коридорчикам. А потом мы переехали в огромную светлую студию - там же, в «Бастилии». Оформили её по образу и подобию студии федерального телеканала, я специально ездил к Тине Канделаки и смотрел, как у неё всё устроено в программе «Детали». Это было самое яркое впечатление тех лет!

К концу нулевых ярмарочная торговля постепенно пошла на спад. Как и уличные долларовые менялы, «Бастилия» морально устарела. Похожая на крытый рынок, она уже выглядела скучно и уныло и не могла удовлетворить претензий развивающейся «культуры потребления». В поисках красивой жизни горожане бежали в «бутики» и современные торговые центры с их ярким убранством, светлыми коридорами и кафешками. В универмаге остались только мебельные магазины.

Тверская торговая громадина, почти легенда, неумолимо ветшала. Живые лестницы-эскалаторы встали, а потом их и вовсе демонтировали. Полная разруха и запустение пришли в универмаг в 2010-х. А, кажется, в 2012 году его закрыли вовсе.

Зияющая дыра не месте эскалатора, фото 2015 года. Фото: Дмитрий МИТИН

На счастье, зданием заинтересовались служители Фемиды. В 2013 году универмаг «Тверь» перешёл в ведение областного суда. После долгой бумажной работы по переоформлению собственности универмаг начали ремонтировать.

Сегодня «Бастилия» превратилась в главный тверской дворец правосудия. Здание переоборудовали под «умные технологии». Со 2-го по 4-й этаж в бывшем универмаге разместились залы заседаний, кабинеты судей, офисы судебного департамента. Председатель суда и его замы получили кабинеты на пятом этаже. Есть приёмная, бюро пропусков, комнаты адвокатов и прокуроров, переговорная, конференц-зал и столовая. Под окнами разбит сквер с лавочками.

Внешне здание уже мало напоминает ту самую «Бастилию». Вместо окошечек-бойниц - масштабное остекление. Суровый бетон уходящих ввысь стен закрыла «приличная» гладкая облицовка. Да и главный сосед универмага «Тверь», Центральный рынок, сейчас выставлен на продажу. Что там будет, пока сказать сложно, но очевидно: их эпоха ушла. Конечно, немного грустно. Но здорово, что здание, с которым связано так много воспоминаний, сохранили, дали новую жизнь. Похвастаться такими событиями нам удаётся нечасто.