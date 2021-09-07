Центральный рынок Твери выставили на продажу за 160 млн рублей

В 2021 году рынку исполнилось 60 лет. Фото: yandex/maps

Крупнейшая ярмарка Твери - Центральный рынок - выставлена на продажу. Объявление об этом размещено на популярном сайте объявлений.

За рынок просят 160 млн рублей. Продавец сообщает, что общая площадь рынка - 36357 кв. м, а площадь помещений - 5339,6 кв. м. На территории имеется 8 объектов капитального строительства и 9 нестационарных объектов.

Центральный рынок - место без преувеличения легендарное. Он был открыт в 1961 году, в 2021-м рынку исполнилось 60 лет. В 80-90-е это было самое большое место притяжения горожан. Многие семьи ходили на рынок буквально каждые выходные. Здесь покупали еду, одежду, обувь, мебель, ковры - всё то, чего не было в обычных магазинах, из-под полы меняли валюту.

С развитием торговых сетей, покупатели перестали посещать рынок так часто, однако он работает по сей день, в основном, в качестве ярмарки выходного дня.