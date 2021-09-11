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Общество11 сентября 2021 16:00

В Старице после капитального ремонта открылась школа искусств

Пятьдесят девятый учебный год Старицкая детская школа искусств встретила полностью обновленной
Алина ПЕТРОВААлина ПЕТРОВА
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На открытии капитально отремонтированной школы искусств побывал председатель Законодательного Собрания Тверской области Сергей Голубев. Фото: ЗСТО

На открытии капитально отремонтированной школы искусств побывал председатель Законодательного Собрания Тверской области Сергей Голубев. Фото: ЗСТО

Педагоги и учащиеся с удовольствием обживают новые учебные классы и готовятся штурмовать новые творческие вершины. Тем более что положительные эмоции только способствуют проявлению таланта и вдохновения.

На открытии капитально отремонтированной школы искусств побывал председатель Законодательного Собрания Тверской области Сергей Голубев.

Детская музыкальная школа открылась в Старице в 1962 году на территории Старицкого Свято-Успенского монастыря. Тогда она имела всего два класса, но желающих получить начальное профессиональное образование становилось все больше, поэтому вскоре к музыкальному отделению присоединились хореографическое и художественное. Школа росла и развивалась. В настоящее время обучение в школе проводится по разным специальностям: фортепиано, баян, аккордеон, гитара, домра, синтезатор, изобразительное и декоративно-прикладное искусство, эстетическое отделение, отделение дошкольной подготовки. С 2014 года реализуется предпрофессиональное программа в области музыкального искусства «фортепиано», а также в области изобразительного искусства «живопись». Сегодня в стенах школы получают образование более двухсот учащихся.

В нынешнем году школа (ныне она находится в здании бывшего детского сада) была капитально отремонтирована: от фасада и окон до полной перепланировки внутренних помещений. В рамках федерального проекта «Культурная среда» национального проекта «Культура» в 2021 году школе выделены серьезные средства – порядка 14 миллионов рублей, 4 миллиона рублей поступили из бюджета Старицкого района.

В итоге в школе появилось несколько камерных музыкальных классов, а для занятий рисованием и декоративно-прикладным искусством строители оборудовали просторные помещения. Были проведены демонтажные, строительные, электромонтажные работы, ремонт водопровода, канализации и пожарной сигнализации. Сейчас здание школы полностью соответствует всем нормам и требованиям безопасности, а преподаватели и учащиеся получили не только комфортные помещения, но и дополнительные возможности для организации учебного процесса.

- За тридцать шесть лет своей педагогической деятельности я работала в разных музыкальных школах и мне есть, с чем сравнивать. Здесь все, как должно быть. Самое главное – классы правильно оборудованы: звукоизоляция, акустика, ученики друг другу не мешают. В музыкальной школе главное не только в наличии хороших инструментов – это как раз не проблема. Многое зависит от оборудования самого помещения. Я очень довольна, - говорит преподаватель по классу фортепиано Ирина Афиногенова.

С коллегой согласен и директор школы Александр Шабашкин.

- Сказать, что это дворец – ничего не сказать. За три месяца проделать такой объем работ – это, действительно, впечатляет. Теперь школа обладает самыми широкими возможностями. Мы можем и хореографическое отделение открыть – были бы преподаватели, - не скрывает эмоций Александр Шабашкин.

Председатель Законодательного Собрания Тверской области Сергей Голубев отметил, что школа искусств играет огромную роль как в художественном образовании и воспитании детей и подростков Старицы и Старицкого района, так и в создании общего культурного пространства муниципалитета.

- Многие учащиеся получают здесь не только возможность обучаться музыке и изобразительному искусству, но со временем вырастают творческими, креативными людьми, способными видеть и ценить прекрасное. С каждым годом растет число лауреатов и дипломантов различных конкурсов. Когда-то древние философы полагали, что самое красивое здание в идеальном городе будущего должно быть отведено для занятий искусством. В Старице, в определенной мере, это предсказание уже сбылось, - сказал спикер областного парламента.

Фото: ЗСТО

Фото: ЗСТО

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