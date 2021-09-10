«Единая Россия»: Забота о каждом

Игорь Руденя, Владимир Васильев, Юлия Саранова. Фото: Александр Константинов

Этот же принцип стал основным при подготовке предвыборной программы Тверского регионального отделения партии и Стратегии развития Тверской области на 2021-26 годы.

Люди – главное богатство

Тема сохранения и приумножения человеческого капитала – главная в предвыборной программе «Единой России». Вместе с губернатором, секретарем регионального отделения партии Игорем Руденей ее уже не раз обсуждали лидеры общественности, руководители крупных предприятий и организаций, многодетные родители.

«В основе всех достижений и планов находятся люди. Это наше главное богатство. Сегодня для нас важно создать условия, чтобы молодежь возвращалась жить и работать в родную Тверскую область, развивала Верхневолжье», - говорит Игорь Руденя, губернатор Тверской области, секретарь регионального отделения «Единой России».

Не случайно предвыборная программа партии «Единая Россия» нацелена на решение комплекса задач, направленных, в том числе, на прирост населения и на то, чтобы молодежь оставалась жить и работать на родной земле. Это поддержка семей с детьми, занятость населения, доступное жилье, развитие образования и здравоохранения, системы жилищно-коммунального хозяйства, надежные социальные гарантии, доступная среда для людей с ограниченными возможностями здоровья.

Работа по улучшению демографии системно ведется в регионе в последние пять лет. Напомним, по инициативе губернатора Игоря Рудени и поддержке депутатской фракции «Единая Россия» в Законодательном Собрании в регионе сформирован «детский» бюджет, расширен пакет мер поддержки семей с детьми. Сейчас действует порядка 50 таких мер. В их числе выплаты молодым семьям на погашение ипотеки при рождении детей, бесплатная школьная форма учащимся младших классов из многодетных семей, предоставление сертификата на покупку автомобиля семьям с пятью и более детьми и многое другое.

Фото: Александр Константинов

В Тверской области развивается система целевого набора в вузы. Во взаимодействии с бизнесом введены новые специальности, востребованные на региональном рынке труда. В планах – закрепление учреждений среднего специального образования за предприятиями, чтобы студенты проходили практику на современном оборудовании и быстрее становились высококвалифицированными специалистами, которые необходимы нашим тверским производствам.

Фото: Александр Константинов

Доступная медицина

Сегодня в Тверской области реализуются крупные проекты в системе здравоохранения. За ближайшие годы планируется создать межрайонные центры медицинской помощи на базе Бежецкой, Вышневолоцкой, Ржевской и Кимрской ЦРБ. Должно быть завершено строительство Детской областной клинической больницы, детских поликлиник в Твери, Кимрах и Торжке, зданий Бежецкой и Бологовской ЦРБ, ремонт поликлиник во многих муниципальных образованиях. Планируется установить 100 фельдшерско-акушерских пунктов и 15 модульных врачебных амбулаторий. На отдаленных территориях должны быть построены вертолетные площадки санавиации. Работы на всех объектах здравоохранения планируется провести по стандартам доступной среды, учитывающим особые потребности людей с ограниченными возможностями здоровья.

«Медицинские услуги должны быть и качественными, и доступными для всех жителей Тверской области. Для этого необходима комплексная работа по укреплению кадрового потенциала учреждений здравоохранения и укрепления их материально-технической базы. Это один из ключевых приоритетов партии «Единая Россия», - отмечает Сергей Козлов, министр здравоохранения Тверской области, кандидат в депутаты Законодательного Собрания Тверской области.

Сергей Козлов. Фото: Александр Константинов

Забота о старших

Одна из первостепенных задач, которую «Единая Россия» продолжает системно решать с региональными властями, – забота о старшем поколении. Партия планирует разработать специальную программу помощи людям старшего возраста, включая профессиональную подготовку и введение в штат больниц и поликлиник врачей-геронтологов. Также предполагается обеспечить полный охват нуждающихся граждан системой долговременного ухода на дому и в интернатах, а также реализацию программ поддержки родственников, ухаживающих за пожилыми людьми и людьми с ограниченными возможностями здоровья.

«Забота о пожилых людях – это священный долг любого развитого общества. На долю старшего поколения выпали тяжелые испытания – война, восстановление народного хозяйства, реформы 1990-х. Конечно, необходимо сделать все возможное, чтобы эти люди получали качественную медицинскую помощь, максимально полный набор социальных услуг, а самое главное – чувствовали нашу заботу, внимание и уважение», - подчеркивает Лилия Корниенко, депутат Законодательного Собрания Тверской области, член фракции «Единая Россия».

Лилия Корниенко. Фото: Александр Константинов

Качественное образование – в комфортных условиях

По инициативе губернатора Игоря Рудени и при содействии партии «Единая Россия» в Тверской области активно реализуется программа ремонта школ и детских садов. Только за последние годы в 455 школах и детских садах были проведены ремонт кровель, спортзалов, санитарных комнат, замена оконных блоков, модернизация инженерных сетей и систем безопасности. С 2022 года по поручению Президента России Владимира Путина стартует новая федеральная программа по комплексному капремонту зданий школ. Планируется, что в Тверской области программа охватит 49 организаций образования.

«Президент Владимир Путин на съезде партии «Единая России» подчеркнул главную задачу – не искусственно увеличивать показатели, а добиваться реального улучшения жизни граждан. Так, наши дети, независимо от того, где они живут, должны быть одинаково обеспечены возможностями для получения знаний», - говорит Владимир Васильев, советник Президента РФ, один из лидеров партийного списка «Единой России» на выборах 2021 года.

Владимир Васильев. Фото: Александр Константинов

В этом году началась реализация региональной программы по установке современных школьных стадионов. Они должны появиться сразу в 10 учреждениях образования области. «Единая Россия» вместе с Правительством Тверской области планирует масштабировать эту программу на весь регион и уже со следующего года включить в нее направление по замене школьных уличных тренажеров.

Основная задача - продолжить строительство новых школ, детских садов, технопарков «Кванториум», планируется открытие 300 центров естественнонаучного, технического и гуманитарного образования «Точка роста» и пяти центров цифрового образования детей «IT-куб».

В образовательном процессе будут активнее использоваться инструменты волонтерской деятельности. Это важно для воспитания молодых людей в духе милосердия, взаимопомощи, уважения к старшим.

«Добровольчество – это большая работа, приносящая пользу людям. Это школа жизни для молодежи. Это наши главные человеческие ценности – защита и забота о тех, кто нуждается в помощи. И это, на мой взгляд, важная часть социальной политики государства», - отмечает Юлия Саранова, директор Тверского добровольческого центра «МыВместе», один из лидеров партийного списка «Единой России» на выборах 2021 года.

Юлия Саранова. Фото: Александр Константинов

17, 18 и 19 сентября голосуем за «Единую Россию»! За развитие Тверской области!

Оплата публикации произведена из средств избирательного фонда Тверского регионального отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Фото: Александр Константинов