Коронавирус в Твери, последние новости на 9 сентября 2021: 10 тысяч рублей для директоров школ и сокровища Желтикова монастыря

Часть экспозиции с раскопа Желтикова монастыря и школа в Новозавидовском. Фото: ТИА Фото: ПТО

Последние новости о коронавирусе в Твери на утро 9 сентября 2021 года.

Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 62 166 случаев заражения (+190 за сутки).

Выздоровело 55 669 пациентов (+341 за сутки).

На карантине - 4993 человек (- 156 за сутки).

Умерли 1564 человека (+5 за сутки).

Прививку сделали 375 666 человек, за последние сутки – 1 367 человек.

Больше всего заражённых ковидом в Твери. На сегодняшний день в столице Верхневолжья выявлено 21 147 случаев (+51 за минувшие сутки).

В лидерах по числу заболевших также:

Конаковский район - 4741 (+36),

Ржев - 3447 (+7),

Вышневолоцкий городской округ - 2817 (+3),

Калининский район - 2735 (+7),

Кимры - 2193 (+3),

Торжок - 2062 (+5).

Графика: Яндекс

Губернатор Игорь Руденя 8 сентября во время поездки в Конаковский район посетил среднюю школу №2 в поселке Новозавидовский и ответил на вопрос о выплатах директорам и завучам.

С ним к главе региона обратилась учитель географии, председатель школьного профсоюза Оксана Захарова. Она сначала поблагодарила губернатора за решение о 10-тысячных выплатах к началу учебного года для педагогов.

- Сейчас активно обсуждаются выплаты для педагогов, других работников школ, это очень своевременная мера поддержки для всего нашего сообщества. Получат ли такую выплату директора школ и завучи, на которых лежит большая нагрузка и ответственность за работу коллективов образовательных учреждений? - спросила Оксана Захарова.

- Было принято решение, чтобы и директора школ, и завучи получили такую же выплату по 10 тысяч рублей. Министерство образования Тверской области в ближайшее время примет документ, средства будут доведены, - заверил в ответ Игорь Руденя.

В Твери продолжаются археологические раскопки на месте Свято-Успенского Жёлтикова монастыря. В течение трех недель археологи тщательно исследуют территорию и смогли обнаружить удивительные и ценные находки - каменные фундаменты привратного Алексеевского храма, монастырскую ограду и надгробия, основания нескольких башен, возведённых в эпоху Петра Первого, печные изразцы.

Археологическими работами в Жёлтиковом монастыре руководит доктор искусствоведения, член-корреспондент РААСН Алексей Салимов.

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Три недели археологи тщательно обследуют территорию Фото: ТИА

- На самом деле наши находки поразительны с точки зрения архитектуры и истории самого монастыря. Передо мной настоятель отец Агапит поставил задачу – провести раскопки и выяснить, что сохранилось от прежних построек, как располагались строения на территории, исследовать Царские палаты, храм, ограду, башни. Я считаю, что мы с задачей справились. А дальше уже решение за руководством монастыря – каким делать проект и как его восстанавливать, - рассказал корреспонденту ТИА Алексей Салимов.

Впереди у археологов большой объем работы: исследована лишь часть монастырской территории, до западной ограды даже ещё не добирались, а значит не исключены и другие интересные находки.

Графика: ПТО

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