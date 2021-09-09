Коронавирус в Твери, последние новости на 9 сентября 2021: 10 тысяч рублей для директоров школ и сокровища Желтикова монастыря

Часть экспозиции с раскопа Желтикова монастыря и школа в Новозавидовском. Фото: ТИА
Фото: ПТО
Последние новости о коронавирусе в Твери на утро 9 сентября 2021 года.
Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 62 166 случаев заражения (+190 за сутки).
Выздоровело 55 669 пациентов (+341 за сутки).
На карантине - 4993 человек (- 156 за сутки).
Умерли 1564 человека (+5 за сутки).
Прививку сделали 375 666 человек, за последние сутки – 1 367 человек.
Больше всего заражённых ковидом в Твери. На сегодняшний день в столице Верхневолжья выявлено 21 147 случаев (+51 за минувшие сутки).
В лидерах по числу заболевших также:
Конаковский район - 4741 (+36),
Ржев - 3447 (+7),
Вышневолоцкий городской округ - 2817 (+3),
Калининский район - 2735 (+7),
Кимры - 2193 (+3),
Торжок - 2062 (+5).
Графика: Яндекс
Губернатор Игорь Руденя 8 сентября во время поездки в Конаковский район посетил среднюю школу №2 в поселке Новозавидовский и ответил на вопрос о выплатах директорам и завучам.
С ним к главе региона обратилась учитель географии, председатель школьного профсоюза Оксана Захарова. Она сначала поблагодарила губернатора за решение о 10-тысячных выплатах к началу учебного года для педагогов.
- Сейчас активно обсуждаются выплаты для педагогов, других работников школ, это очень своевременная мера поддержки для всего нашего сообщества. Получат ли такую выплату директора школ и завучи, на которых лежит большая нагрузка и ответственность за работу коллективов образовательных учреждений? - спросила Оксана Захарова.
- Было принято решение, чтобы и директора школ, и завучи получили такую же выплату по 10 тысяч рублей. Министерство образования Тверской области в ближайшее время примет документ, средства будут доведены, - заверил в ответ Игорь Руденя.
В Твери продолжаются археологические раскопки на месте Свято-Успенского Жёлтикова монастыря. В течение трех недель археологи тщательно исследуют территорию и смогли обнаружить удивительные и ценные находки - каменные фундаменты привратного Алексеевского храма, монастырскую ограду и надгробия, основания нескольких башен, возведённых в эпоху Петра Первого, печные изразцы.
Археологическими работами в Жёлтиковом монастыре руководит доктор искусствоведения, член-корреспондент РААСН Алексей Салимов.
.
Три недели археологи тщательно обследуют территорию Фото: ТИА
- На самом деле наши находки поразительны с точки зрения архитектуры и истории самого монастыря. Передо мной настоятель отец Агапит поставил задачу – провести раскопки и выяснить, что сохранилось от прежних построек, как располагались строения на территории, исследовать Царские палаты, храм, ограду, башни. Я считаю, что мы с задачей справились. А дальше уже решение за руководством монастыря – каким делать проект и как его восстанавливать, - рассказал корреспонденту ТИА Алексей Салимов.
Впереди у археологов большой объем работы: исследована лишь часть монастырской территории, до западной ограды даже ещё не добирались, а значит не исключены и другие интересные находки.
Графика: ПТО
К ЧИТАТЕЛЯМ
Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.