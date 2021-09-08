Экономика для людей

Игорь Руденя, Владимир Васильев, Юлия Саранова. Фото: Александр Константинов

Экономическую устойчивость Верхневолжья обеспечат развитая инфраструктура, приток инвестиций и укрепление кадрового потенциала. Эти задачи «Единая Россия» считает одними из приоритетных. Они вошли в новую Стратегию развития Тверской области до 2026 года, которую губернатор, секретарь регионального отделения партии, кандидат от «Единой России» на предстоящих выборах Игорь Руденя представил общественности на этой неделе.

Главная цель – повышение качества жизни

Основные пункты новой стратегии, в том числе ее экономических разделов, предварительно обсуждались с профильными экспертами, лидерами общественного мнения. Так, на встрече в Штабе общественной поддержки «Единой России» с опытными руководителями тверских предприятий и организаций, ректорами вузов, общественниками, многодетными родителями губернатор Игорь Руденя подчеркнул: основа любой экономики – это демография. Она первична, поэтому все задачи, которые власть и общество решают в экономической плоскости, имеют главную цель – создание условий для роста рождаемости, активного долголетия, повышения качества жизни.

Участники дискуссии в штабе общественной поддержки вспоминали выступление Президента Владимира Путина на съезде «Единой России» в августе, где глава государства подчеркивал, что устойчивая экономика позволяет дополнительно поддержать тех, кто в первую очередь нуждается в защите со стороны государства: детей, многодетные семьи, пенсионеров. Для этого рост экономики должен приобрести долгосрочный характер, чтобы повышались доходы людей и создавались новые рабочие места.

Фото: Александр Константинов

Цифры Стратегии 2021-2026

До 119 млрд рублей планируется увеличить объем привлеченных инвестиций в Тверскую область - практически в 2 раза больше, чем за предыдущие 5 лет

15,7 тысячи новых рабочих мест должно появиться в регионе

3 млн человек в год должен составить туристический поток в Тверскую область в 2026 году

4322 километра дорог планируется привести в нормативное состояние

13 млрд рублей на развитие промышленных предприятий Верхневолжья планируется привлечь из консолидированного бюджета Тверской области

Условия для рывка

Продолжить динамичный рост тверской экономике помогут системные меры поддержки инвесторов. В Стратегии развития региона уделено внимание новым инвестиционно-промышленным паркам «Боровлево-3» и «Эммаусс», территории особого социально-экономического развития в Кувшиново, кластеру транспортного машиностроения, производственные мощности которого расположены в Твери и Торжке, особой экономической зоне «Завидово». Эти мощные точки роста должны дать импульс развитию производственной кооперации в регионе – взаимодействию крупных предприятий и технологических площадок малого и среднего бизнеса. Задача «Единой России» – обеспечить для этого необходимую законодательную и промышленную инфраструктуру.

Фото: Александр Константинов

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«Развитие производственных связей между предприятиями является основой для построения современной конкурентоспособной промышленности. По оценке экспертов, приоритетными отраслями в предстоящем пятилетии будут являться транспортное машиностроение, индустрия строительных материалов, лесная и пищевая промышленность».

Игорь Руденя, губернатор Тверской области, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия

Игорь Руденя. Фото: Александр Константинов

По мнению председателя постоянного комитета по экономической политике и предпринимательству Законодательного Собрания Тверской области, кандидата от «Единой России» на сентябрьских выборах Олега Лебедева, партия предлагает системные решения, направленные на укрепление экономики региона.

«В Стратегии развития Верхневолжья, созданной при активном участии «Единой России», запланированы важные шаги по развитию инфраструктуры. Это масштабная газификация территорий, продолжение дорожного строительства, поддержка малого и среднего бизнеса на селе, содействие проектам по глубокой переработке древесины. Нам необходимо объединить усилия, особенно с коллегами на местах, в муниципальных образованиях, потому что многие проекты планируется реализовать на территориях. Это очень важно для комплексного развития Тверской области», – отметил Олег Лебедев.

Олег Лебедев и Юлия Саранова. Фото: Александр Константинов

Советник Президента России, врио заместителя секретаря генерального совета «Единой России», кандидат от Тверского регионального отделения партии на предстоящих выборах Владимир Васильев считает важным консолидировать усилия власти и общества для успешной реализации новой стратегии.

«То, что уже сделал губернатор Тверской области и его команда, вызывает уважение. Активно развивается инфраструктура, ремонтируются дороги. При таком масштабе задач, которые стоят перед нами, необходимо привлекать активную общественность к контролю за реализацией федеральных и региональных проектов, необходимо самим участвовать в народных проектах, помогать людям не словом, а делом. Задача, поставленная Президентом Владимиром Путиным – чтобы каждый житель, увидел эти позитивные изменения», – сказал Владимир Васильев.

Владимир Васильев. Фото: Александр Константинов

Со старшим коллегой согласна руководитель волонтерского центра «Мы Вместе», один из лидеров предвыборного регионального списка «Единой России» Юлия Саранова.

«Стратегия развития региона – настоящее руководство к действию. Есть много задач, с которыми нам предстоит работать в ближайшее время. Значительная часть из них – те, которые мы обсуждали с жителями нашей области. И достичь этих целей мы должны тоже все вместе», – отметила Юлия Саранова.

Юлия Саранова. Фото: Александр Константинов

17, 18 И 19 СЕНТЯБРЯ ГОЛОСУЕМ ЗА «ЕДИНУЮ РОССИЮ»!

ЗА РАЗВИТИЕ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ!

Оплата публикации произведена из средств избирательного фонда Тверского регионального отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Фото: Александр Константинов