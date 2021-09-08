Коронавирус в Твери, последние новости на 8 сентября 2021: как пожаловаться на горячее питание школьников и Медуза Горгона

О главном к этому часу. Фото: Instagram/ Катерина Крутилова

Последние новости о коронавирусе в Твери на утро 8 сентября 2021 года.

Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 61 976 случаев заражения (+187 за сутки).

Выздоровело 55 327 пациентов (+278 за сутки).

На карантине - 5089 человек (-96 за сутки).

Умерли 1559 человека (+5 за сутки).

Прививку сделали 372 861 человек, за последние сутки – 2512 человек.

Больше всего заражённых ковидом в Твери. На сегодняшний день в столице Верхневолжья выявлено 21 096 случаев (+72 за минувшие сутки).

В лидерах по числу заболевших также:

Конаковский район - 4705 (+1),

Ржев - 3440 (+40),

Вышневолоцкий городской округ - 2814 (+8),

Калининский район - 2728 (+12),

Кимры - 2190 (0),

Торжок - 2057 (+3).

Графика: ПТО

На горячее питание в школах, если оно не устраивает школяров и их родителей, теперь можно пожаловаться.

Управление Роспотребнадзора по Тверской области с 6 по 17 сентября запустило «горячую линию» по вопросам организации питания в школах.

Звонки принимаются по телефонам: (4822) 42-28-80 (доб.165, 164), (4822) 35-62-53 - с 9:00 до 17:00 (перерыв на обед с 13:00 до 14:00), кроме выходных дней.

Круглосуточный телефон Единого консультационного центра Роспотребнадзора 8-800-555-49-43 (звонок бесплатный).

В Твери тем временем появилось новое граффити с изображением Медузы Горгоны. Чудовище с женским лицом с зелеными слезами изобразила уличная художница Катерина Крутилова (Катя ХБ) и поделилась фото в своем "Инстаграм".

Граффити-портрет можно найти на полигоне у "лесной поляны".

- Это далековато от города, - ответила на вопрос подписчика автор.

Работы Катерины Крутиловой всегда находят отклик у горожан. Творчество автора оценивают положительно. Катерина выбирает не самые видные городские стены, а чаще - заброшенные или отдаленные места. Правда, найти ее рисунки можно и в центре города.

К примеру, нарисованные лиса, тигр и волк украшают трансформаторную будку на улице Трехсвятской в Твери.

Графика: ПТО

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