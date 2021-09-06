В Твери посетитель ресторана быстрого питания «Чикен Хауз» напал на поваров и устроил дебош на кухне

Мужчина крепкого телосложения ворвался в кафе, толкал сотрудниц и швырял вёдра и подносы. Фото: скрин с видео.

6 сентября 2021 года мужчина устроил настоящий дебош в известном сетевом ресторане быстрого питания «Чикен Хауз», что на проспекте Корыткова в Пролетарском районе Твери. Звучит комично, но дебошир «психанул» из-за того, что в кафе быстрого питания ему недостаточно быстро выдали заказ.

Видео учинённого им погрома попало на камеру. Мужчина крепкого телосложения врывается в кафе и перелезает через стойку выдачи заказов в помещение кухни, где готовят и фасуют фастфуд. Ему пытается воспрепятствовать одна из сотрудниц заведения, и мужчина отталкивает её. В потасовке достаётся ещё одной сотруднице.

Ударом руки агрессивный посетитель сметает в сторону пытавшейся его остановить женщины ведро с водой, стоявшее на столе. Сотрудница ретируется вглубь помещения, нападавший разворачивается и также идёт «на выход» – к стойке. Но, перед тем как покинуть кухню, хватает стопку пластиковых подносов и швыряет их в сторону разбежавшихся работников.

Как стало известно, дебошира на улице задержали сотрудники Росгвардии и транспортировали в отделение полиции.

- Инициатор конфликта – мужчина 1997 года рождения, житель Твери. Все материалы по данному происшествию находятся у участкового, проводится проверка. Заявление от потерпевшей зарегистрировано, - сообщили «КП»-Тверь» в Управлении МВД по Тверской области. - Назначена экспертиза для установления, какой вред здоровью она получила. После завершения проверки и экспертизы, будет принято процессуальное решение.