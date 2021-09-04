Футбольные фанаты «Спартака» и «Зенита» устроили массовую драку в центре в Твери

Несколько десятков болельщиков из Москвы и Питера устроили жестокую драку в центре Твери. Фото: скрины с видео

Субботним пасмурным днём 4 сентября в центре Твери, обычно немноголюдном в дождливый выходной, сошлись болельщики «Спартака» и «Зенита». Дрались прямо у здания областного Законодательного Собрания, что на Советской. Несколько десятков молодых людей, одетых в спортивную одежду, бились технично и жестоко.

Шокированные немногочисленные прохожие шарахались, а некоторые проезжавшие мимо автомобилисты снимали происходящее на видео из окон машин. Снимали «махач» и участники потасовки. Поэтому вскоре видео драки появились в закрытых группах болельщиков и околофутбольных пабликах.

Дрались жестоко, до крови, ногами добивали упавших. Была ли это запланированная «стрелка» или больельщики случайно встретились в городе - непонятно. А может одна из группировок просто "выловила" другую.

- Из дворов на Советской выбежали несколько десятков человек и атаковали идущих мимо молодых людей. Многим досталось сильно - лежали на асфальте, в луже крови, - пишет в соцсети один из очевидцев потасовки, он проезжал мимо.

Как же между Питером и Москвой оказались футбольные фанаты двух столиц? Все просто. Питерцы приехали на матч дубля «Зенита» с местной тверской командой «Тверь».

На самом матче, по словам очевидцев, все было мирно. На стадионе "Юность", а он в другом районе города от места драки, никаких конфликтов в ходе игры не было. Встреча закончилась вничью - 2:2.

Сразу же после потасовки в некоторых футбольных пабликах и телеграмм-каналах появилась информация, что в полицию доставлены 11 участников потасовки, те, кто не смог убежать от прибывших на место стражей порядка. Однако, в пресс-службе УМВД по Тверской области «КП»-Тверь» это не подтвердили, заметив:

- В полицию с заявлением никто не обращался. По нашей информации одному из участников конфликта понадобилась медпомощь.

В околофутбольных пабликах пишут, что пострадал один из болельщиков «Зенита», у него перелом позвоночника.