Аттракционы в горсаду Твери осенью будут работать в хорошую погоду

В горсаду продолжают работать карусели и другие аттракционы, кроме колеса обозрения. Фото: Евгения ГУСЕВА

Наступила осень, а с ней похолодало и пришли дожди. Но это не означает, что развлечения прекращаются. Горсад Твери продолжает работать и аттракционы - тоже. Но только при хорошей погоде.

Городской сад сообщил, что детские аттракционы по-прежнему открыты с 11 утра до 20:00, а взрослые - с 11 до 21:00, при благоприятных погодных условиях. Узнать, катают ли на каруселях в конкретный день, можно по телефону +7 952 092 63 26.

Напомним, в ближайшие дни в Твери и по области будет довольно холодно. Днём на выходных будет не больше 11-12 градусов тепла. В ночь на понедельник и вторник температура опустится до +3. Но сильных дождей на выходных и в начале рабочей недели не будет.