Температура в Твери опустится почти до нуля градусов

У котика шуба, а людям пора утепляться - осень настала! Фото: Михаил ФРОЛОВ

Осень точна, как швейцарские часы: похолодание идёт нога в ногу с календарём. К концу недели наш регион оказался под властью активного североатлантического циклона.

- Это ненадолго, - успокоила доктор географических наук, профессор ТвГУ Наталья Сердитова. - Упавшее в пятницу до 734 мм ртутного столба давление в субботу вновь начнёт расти, ко вторнику составит 759 мм. Но тепла в ближайшие дни не будет.

В субботу местами пройдут дожди. Днём +12, в ночь на воскресенье +6. Воскресным днём +11, облачно с прояснениями, но местами опять возможны осадки. Ветер чувствительный: 5-6 м/с.

Нам предстоит пережить две холодные ночи: на понедельник и на вторник. Будет всего +3.

- Теплолюбивые цветы в такую погоду лучше унести с улицы в дом, - советует Наталья Сердитова.

В понедельник днём тоже холодно: +9. Но погода уже меняется: скандинавский антициклон разгонит облака, дожди прекратятся. Во вторник +13, а в среду уже 17 с плюсом.

Ждём бабье лето, но не забываем: скоро начнётся гриппозный сезон. Берегите себя и будьте здоровы!

Плюс три, кстати, далеко не самая холодная сентябрьская погода. Температурный минимум в нашем регионе был зарегистрирован 30 сентября 1976 года: -7,1 градуса. А самый тёплый день случился 7 сентября 1938-го: +32,6.

Но о таком нам пока лишь мечтать. И чтобы не замёрзнуть на осеннем ветру, рекомендуем присмотреться к модному тренду - многослойности в одежде. Главное - подобрать эти слои правильно.

Лучший вариант для первого слоя - хлопковая майка. «Голой синтетики» следует избегать, если речь идёт не о специальной туристической или спортивной одежде. Средний слой должен быть плотным. Обратите внимание на актуальные толстовки или джемперы с шерстью в составе.

Ну и верхний слой в идеале должен быть не сильно продуваемым и непромокаемым. Подойдут плащи, спортивные ветровки или повседневные куртки потеплее, лёгкие пальто. И ещё: держите ноги в тепле. Тогда ничего не помешает наслаждаться осенью!