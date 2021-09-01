Актёр из Твери Михаил Казаков, известный ролью Полежайкина, встал на ноги после тяжёлой травмы

Михаил Казаков долгое время не имел возможности ходить самостоятельно. Фото: instagram.com/kazakovfly/

Наш земляк, актёр из Твери Михаил Казаков, больше всего известный ролью Полежайкина из сериала "Папины дочки", встал на ноги после тяжёлой травмы. Радостной новостью Михаил поделился на своей инстаграм-страничке.

Напомним, актёр упал с высоты 12 метров (примерно пять этажей) летом 2020 года. На тот момент Михаилу было 32 года. Он очень сильно поломал ноги - восстанавливаться пришлось долго и мучительно, кости сращивались с помощью аппарата Илизарова (аппарат для фиксации осколков костей, представляющий собой кольца, крепящиеся на стержнях и спицах, всверленных в костную ткань).

На своей страничке актёр благодарит врача, спасшего ему ноги - ортопеда-травматолога Дмитрия Фалёва.

"Этот человек, можно сказать, подарил мне второй шанс - научиться ходить. Собрал, поставил пластины. Впереди была долгая реабилитация, но это ничто, по сравнению с тем счастьем, какое он мне подарил – возможность встать на ноги и жить полной жизнью с моей семьей", - пишет Михаил Казаков и добавляет, что пока на земле есть такие люди, этот мир обречён на хорошее будущее.

Поклонники в комментариях Михаила поздравляют и желают крепкого здоровья.