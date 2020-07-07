2020-07-07T09:25:28+03:00
Общество

"Полежайкин" напугал подписчиков жутким фото из больницы в Твери

Актёр Михаил Казаков сорвался с 12-метровой высоты
Ольга ТРОФИМОВА
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Михаил Казаков оказался в больнице с переломами Фото: instagram.com/kazakovflyМихаил Казаков оказался в больнице с переломами Фото: instagram.com/kazakovfly
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Актёр Михаил Казаков, известный ролью Полежайкина в сериале "Папины дочки", попал в больницу. Об этом он рассказал подписчикам в своем "Инстаграм" и поделился жуткими фоторафиями из больницы.

На снимках на обе ноги Михаила Казакова установлены аппараты Илизарова, предназначенные для сращения переломов.

Выяснилось, что актер упал с 12-метровой высоты (примерно пять этажей), когда снимал красоты Твери.

Как сообщает журнал "7 дней", падение 32-летнего актера увидели прохожие и вызвали скорую помощь.

Теперь Михаилу предстоит долгая реабилитация. Встать на костыли он сможет не раньше, чем через полгода.

Кадры из больницы Фото: instagram.com/kazakovfly

Кадры из больницы Фото: instagram.com/kazakovfly

Актер снимал город на высоте 12 метров Фото: instagram.com/kazakovfly

Актер снимал город на высоте 12 метров Фото: instagram.com/kazakovfly

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ИСТОЧНИК KP.RU

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