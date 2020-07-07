"Полежайкин" напугал подписчиков жутким фото из больницы в Твери
Актёр Михаил Казаков, известный ролью Полежайкина в сериале "Папины дочки", попал в больницу. Об этом он рассказал подписчикам в своем "Инстаграм" и поделился жуткими фоторафиями из больницы.
На снимках на обе ноги Михаила Казакова установлены аппараты Илизарова, предназначенные для сращения переломов.
Выяснилось, что актер упал с 12-метровой высоты (примерно пять этажей), когда снимал красоты Твери.
Как сообщает журнал "7 дней", падение 32-летнего актера увидели прохожие и вызвали скорую помощь.
Теперь Михаилу предстоит долгая реабилитация. Встать на костыли он сможет не раньше, чем через полгода.
Кадры из больницы Фото: instagram.com/kazakovfly
Актер снимал город на высоте 12 метров Фото: instagram.com/kazakovfly
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ИСТОЧНИК KP.RU